Turquía: Lucas Torreira convirtió en el triunfo de Galatasaray, que es líder invicto

Galatasaray derrotó 3-1 a Konyaspor como local en Estambul por la sexta fecha de la Superliga de Turquía, donde el uruguayo Lucas Torreira convirtió el gol que selló el triunfo para su equipo, que lidera el torneo con puntaje perfecto.

El volante central, que jugó 68 minutos como titular, sacó un derechazo cruzado de media distancia para colocar el 3-0 y cerrar la victoria que tuvo anteriormente los goles de Yunus Akgün y Mauro Icardi. Umut Nayir terminó descontando a falta de 10 minutos para el final, pero a la visita no le alcanzó.

El mediocampista, de 29 años y oriundo de Fray Bentos, anotó su primer gol en la temporada 2025/2026 y llegó a seis anotaciones en lo que va del 2025 con Galatasaray, que acumula 18 puntos cosechados en seis partidos disputados.

