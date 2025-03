Turquía: Lucas Torreira anotó un tremendo golazo para Galatasaray, que perdió el clásico

Galatasaray perdió 2-1 este sábado con Besiktas, en una nueva edición de uno de los clásicos de Turquía, por la fecha 29 de la Superliga. Lucas Torreira fue protagonista gracias a un tremendo golazo desde afuera del área y Fernando Muslera también fue titular.

El mediocampista fraybentino puso el 1-1 parcial sobre el final del primer tiempo con un zapatazo que fue imposible de atajar para el arquero Mert Gunok. Fue su segundo gol en la temporada, en 39 encuentros disputados.

El portugués Rafa Silva fue el encargado de abrir el marcador a los 23 minutos con un potente remate al primer palo tras dejar en el piso al colombiano Davinson Sánchez con un exquisito enganche.

A los 36’ Galatasaray se quedó con un jugador menos por la expulsión de forma directa, tras revisar la jugada en el VAR, de Przemyslaw Frankowski, quien le pegó una patadón a Ernest Muçi al borde del área.

???? Süper Lig - Harsh red for Przemyslaw Frankowski for Galatasaray vs Besiktas in the 36th minute.



Call was originally a yellow but switched to red after VAR. Tough break for Galatasaray & Przemek in a big match.pic.twitter.com/Iea4UKEQKN