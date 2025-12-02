Turquía: 102 años de prisión para una mujer que estafó a Muslera y a otros 26 jugadores

Fútbol Internacional

Un tribunal de Estambul condenó a 102 años de cárcel a Seçil Erzan, exdirectora de una filial del banco turco Denizbank, por haber estafado a numerosos futbolistas, entre ellos Arda Turan, Fernando Muslera y el entrenador Fatih Terim, con un fondo de inversiones fraudulento, informa este martes el diario turco Hürriyet.



La sentencia, emitida en la noche del lunes, considera probado que Erzan estafó a 27 personas, principalmente jugadores de fútbol profesionales, al inducirlos a invertir en un supuesto fondo de alta rentabilidad.



Pero ese fondo no existió nunca como tal, sino que se trataba de un sistema piramidal, es decir, que se pagaban beneficios a los primeros inversores gracias a los fondos aportados por los recién llegados, que entregaban a Erzan o sus asistentes maletines llenos de efectivo.



En la primavera de 2023, el arquero uruguayo Fernando Muslera, que jugaba entonces en el Galatasaray, denunció el caso, al no poder recuperar medio millón de dólares invertidos, y Erzan fue detenida y enviada a prisión preventiva.



Por estafar a Muslera, Erzan fue condenada a tres años, a los que se suman, entre muchas otras, la condena de ocho años por fraude a Arda Turan, exjugador del Atlético y el Barcelona, entonces también en el Galatasaray, o la de seis años por engañar al exfutbolista Emre Belözoglu, por entonces activo en el Fenerbahçe.



La menor condena, de 10 meses, es por engañar al legendario entrenador Fatih Terim, que siempre negó haber invertido en el fondo, pese a que los demás inversores estaban convencidos de que era uno de los principales participantes, hasta el punto de que el esquema se llegó a conocer como “fondo de Fatih Terim”.



Los directores del Denizbank fueron absueltos, pero otros cinco implicados, entre ellos la mujer de un asistente de Terim, recibieron condenas de entre dos y 15 años.



Erzan, en prisión preventiva desde 2023, se declaró siempre inocente de la acusación de estafa, afirmando que no tenía ánimo de enriquecerse y que “pagaba 10 veces más” a los inversores de lo que recibía de ellos.

EFE / FútbolUy