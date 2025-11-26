Tribunal de Ética falló por denuncia de árbitros contra Flavio Perchman por declaraciones

Fútbol uruguayo

La Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) denunció el pasado 2 de octubre ante el Tribunal de Ética de la AUF al vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, por expresiones realizadas en la prensa el 29 de setiembre tras el 0-0 contra Juventud.

Las frases denunciadas por el gremio de los jueces son “el arbitraje nos arruinó”, “los dos penales son claros”, “se vio un arbitraje tendencioso” y “Heras ya lleva varios partidos perjudicándonos”.

En ese partido, Nacional protestó dos penales, uno contra Maximiliano Gómez en el primer tiempo y otro contra Julián Millán en el complemento. Tanto Hernán Heras en cancha como Daniel Rodríguez en el VAR entendieron que no fueron.

El directivo tricolor presentó su defensa, en la que asegura, según el documento del Tribunal de Ética, que sus expresiones “no son agraviantes ni menoscaban la moral o ética de los denunciantes”, y que “la crítica es estrictamente objetiva respecto al desempeño profesional de los árbitros”.

El Tribunal de Ética analizó la denuncia y para tomar una decisión se basó en el artículo 9.17 del Código Disciplinario, que detalla que las actuaciones de los jueces no pueden ser objeto de comentario público por parte de clubes, dirigentes, jugadores, árbitros, etc.

Además, tomaron también el artículo 30, literal a, del Código de Ética, el cual considera que será sancionable realizar declaraciones públicas “malintencionadas, difamatorias o injuriosas” referidas a, entre otros, un grupo de personas con notoria vinculación al fútbol.

En base a todo eso, y en virtud de que no tiene antecedentes, Perchman fue sancionado solamente con una advertencia.

