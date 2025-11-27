Tras varias idas y vueltas con Pablo Bentancur, Nacional pudo renovar a Exequiel Mereles

Fútbol uruguayo

Nacional comunicó de manera oficial, este miércoles por la noche, la renovación de contrato de Exequiel Mereles, extremo carolino de 20 años al que buscaban retener desde hacía varios meses.

El futbolista, formado en Atenas de San Carlos, y que llegó al Tricolor a inicios de 2024, no había extendido su vínculo hasta el momento por idas y vueltas que se dieron entre el club y la agencia que lo representa, que es la de Pablo Bentancur, quien no tiene buena relación con Flavio Perchman, vicepresidente albo.

Todo este tema comenzó a mediados de año, cuando Perchman se lo cedió al directivo Alex Saúl, quien desde entonces ha estado al frente de las negociaciones.

??? Exequiel Mereles extendió su vínculo con el Decano por las próximas tres temporadas ?????? pic.twitter.com/di0i80iMYW — Nacional (@Nacional) November 26, 2025

La intención del club, que tiene el 60% de la ficha del jugador, era ponerle cláusulas altas como a otros juveniles, mientras que la del representante, que posee el 40% restante, era colocarle cláusulas bajas.

Finalmente, en los últimos días las negociaciones llegaron a buen puerto y Mereles, que ha aportado dos goles y tres asistencias en 19 partidos este año, renovó su contrato por tres temporadas más (estaba hasta diciembre del 2026).

“¡Felicitaciones, Exequiel! Nacional y su gente celebran tu renovación. Un paso más en este camino que venís construyendo con trabajo, humildad y un compromiso enorme por la camiseta. ¡A seguir metiéndole, que lo mejor está por venir!”, escribió su agencia de representación.

