Fútbol uruguayo

Tras su sorpresiva salida de Central Español, Pablo de Ambrosio dirigirá a Cerrito en la B

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El pasado 9 de mayo, la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) de Central Español decidió, para sorpresa de todos, cesar al entrenador Pablo de Ambrosio, pese a haber hecho la mejor campaña de la historia del club en los torneos cortos.

Tras estar un mes sin dirigir, el DT finalmente consiguió equipo en la Segunda División Profesional: Cerrito, que minutos antes de su anuncio informó el cese de Damián Enríquez, decisión que tomó por sorpresa a los hinchas auriverdes.

Cerrito, que quedó cuarto en su serie del Torneo Competencia y está segundo en la fase regular a un punto del líder, marcha cuarto en la tabla Anual con 20 puntos, dos menos que el primero.

Pero su principal objetivo es seguir alejándose de la zona de descenso, la cual tiene cerca por los resultados del 2025.

Ahora llega De Ambrosio, quien fue asistente en el ascenso de Central de la C a la B y el entrenador que subió al Palermitano a Primera División, en la que terminó el Apertura quinto con 24 puntos, siete triunfos, tres empates y cinco derrotas.

En el torneo, le ganó a Peñarol y Nacional. Su gran campeonato le permitió alejarse —al menos parcialmente— de la pelea por el descenso.

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