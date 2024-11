Tras ser citado para la selección de Chile, Arturo Vidal dijo que se equivocó con Gareca

Eliminatorias

Arturo Vidal aseguró este martes que “estuvo bien” su primer encuentro con el seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, y reconoció haberse equivocado en sus críticas al ciclo del argentino, tras sumarse al equipo para enfrentar a Perú y Venezuela por la eliminatoria al Mundial 2026.



“Seguramente tuve palabras que me equivoqué, pero lo digo tan real como soy yo. No soy el que esconde las cosas”, reconoció el volante del Colo Colo en conferencia de prensa tras el entrenamiento en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán en Santiago.



Fue el primer cara a cara luego de las críticas que el jugador de 37 años había manifestado sobre el director técnico en meses pasados, en donde dejaba ver su molestia por no ser convocado a La Roja.



Sobre su citación, Vidal dijo: “Claro que me sorprendió por cómo se dio, pero feliz. Siempre he querido estar”. Agregó que la convocatoria lo toma “en un buen momento, levantando una copa, en un momento preciso”.



El futbolista viene de coronarse campeón de la liga chilena con Colo Colo y afirma que llega “mejor que nunca”. “Estoy feliz, espero ayudar, aportar y que sumemos los seis puntos”, dijo el autor del gol del título colocolino.



La Roja afronta la última doble fecha del año ante Perú de visita, el viernes 15, y Venezuela de local, el martes 19, como su última oportunidad de remontar en la tabla tras perder ante Argentina y Bolivia en setiembre, y Brasil y Colombia en octubre.



En ese sentido, el mediocampista afirmó estar consciente de que le “toca volver en un momento en el que Chile no está pasando bien”, y se mostró esperanzado de poder ayudar a su selección. “Ojalá podamos ganar los dos partidos y clasificar al Mundial, sabemos que va a ser muy difícil”, expresó.



El objetivo es abandonar el último puesto de las Eliminatorias, en el que están con solo cinco puntos, y mantener vivas las esperanzas de clasificarse, pero se encuentran a siete unidades de la séptima plaza, última que da acceso a la repesca y que está en manos de Bolivia.



En cuanto al duelo con Perú en Lima, Vidal expresó que para Chile “es un clásico”. “Es un rival al que tenemos que ganarle y sumar como sea para meternos en carrera. El partido va a estar muy caliente, ellos necesitan ganar también”, vaticinó.



“Voy a dejar la vida para quedarnos con los tres puntos”, añadió la figura de la Generación Dorada chilena que ganó las copas América de 2015 y 2016.



El volante de Colo Colo entrenó este martes en el equipo titular dispuesto por Gareca y tendría a Rodrigo Echeverría de Huracán de Argentina y a su compañero albo Vicente Pizarro como acompañantes en el mediocampo.





