Tras las respuestas de Ancelotti y Ceballos, Simeone volvió a hablar y apeló al archivo

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, contestó este lunes que Carlo Ancelotti y Dani Ceballos, entrenador y jugador del Real Madrid, respectivamente, “pensaban otra cosa cuando estaban en otro equipo”, tras las respuestas de ambos a las declaraciones del director técnico argentino después del Real Madrid-Celta, en las que habló de “episodios” polémicos a favor del club blanco “como hay desde hace 100 años”.



“Nunca opino de lo que opinan mis colegas, simplemente me remito a la memoria. Y cuando uno va a la memoria y va al partido con el Bayern Múnich [abril de 2017 por cuartos de final de la Champions League], que las declaraciones del míster [Carlo Ancelotti, entonces en el club alemán] habían sido en consecuencia de lo que había sucedido en el campo, está claro que no es para la galería”, recordó Simeone en la rueda de prensa de este lunes, en la víspera de recibir al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.

En aquel entonces, cuando todavía no existía el VAR, el italiano se quejó del arbitraje del húngaro Víctor Kassai. “La tarjeta de Arturo Vidal no era y dos goles de Cristiano fueron en offside. En un partido de cuartos de final hay que poner a un árbitro de más calidad (…) Hay que decirle a la UEFA de poner video cuanto antes, aunque no necesito ver el video para ver que Vidal toca balón. Lo he visto en directo”, dijo en aquel entonces Ancelotti.

Simeone también le respondió a Ceballos. “La misma declaración cuando estaba en el Betis. Es normal, están en el equipo que están, lo están haciendo muy bien, es un grandísimo equipo, pero cuando estaban en otro equipo pensaban otra cosa”, abundó el entrenador del Atlético de Madrid, que remarcó que él no ha focalizado en nada con las palabras del pasado viernes, sino que han sido los medios de comunicación.

Ceballos dijo, en marzo de 2017 tras una derrota ante Real Madrid: “Los árbitros son humanos y comenten errores, como yo. Lo intentan hacer de la mejor manera posible, pero que se equivoquen hacia el mismo lado, cansa”.

Lo que dijo Simeone y las respuestas de Ancelotti y Ceballos



“Ustedes son los que focalizan. Un comentario de un lado y un comentario del otro y ustedes son los que amplían con las páginas más cosas”, declaró en ese sentido.



El pasado viernes, Diego Simeone fue preguntado por las acciones polémicas en el partido de la Copa del Rey que el Real Madrid le ganó Celta, con un posible penal no pitado a favor del conjunto celeste, entre otras jugadas. “Me comentaron episodios que hubo dentro del partido, pero como los hay desde hace 100 años, así que no sé qué les sorprende”, dijo entonces el Cholo.



Al día siguiente, el sábado, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, respondió: “Esto son cosas que se dicen a veces para la galería. En este sentido creo que todo el mundo del fútbol es consciente de la presencia del Real Madrid ahora y lo que ha representado en 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Supongo que pueden ser espinas que duelen”.



Este domingo, tras el triunfo contra Las Palmas, el centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos también habló sobre las declaraciones de Simeone: “El Cholo aún no ha superado las dos finales que ha perdido contra el Real Madrid, pero ellos tienen sus opiniones y nosotros tenemos que seguir trabajando y en la misma línea, que es la de seguir ganando”.

EFE / FútbolUy