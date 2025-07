Tras forzar su salida de Newell’s, donde es resistido, Keylor Navas jugará en México

Fútbol Internacional

El arquero costarricense Keylor Navas, quien brilló en equipos como Real Madrid y Paris Saint-Germain, será a partir de esta semana nuevo refuerzo de los Pumas UNAM de México, según medios de este país que citan fuentes del equipo universitario.



Medios locales aseguran que el guardameta de 38 años arribará a territorio azteca este martes para someterse a exámenes físicos y firmar un contrato por un año, luego de una salida forzada de Newell’s Old Boys.

Navas llegó hace siete meses al rojinegro de Rosario, donde rindió muy bien dentro del campo, pero tuvo diferencias con la dirigencia y el director técnico Cristian Fabbiani, que, poco a poco, fueron colmando la paciencia de los hinchas.

Este domingo, el arquero tico pidió no ser titular frente a Banfield ante su inminente salida, por lo que el entrenador optó por dejarlo afuera del banco de suplentes. Consultado al respecto, se limitó a decir que dará una conferencia de prensa en la semana, seguramente ya con Navas fuera del club.



En la previa del partido, los programas Paso a paso y Fútbol 1 le dedicaron un espacio especial con la opinión de los hinchas y los reproches de un fanático desde la tribuna durante el calentamiento, cuando aún no estaba claro si iba a jugar.



De oficializarse, la llegada de Navas será importante para los Pumas del entrenador Efraín Juárez, que todavía no sumaron y acumulan seis goles en contra en apenas dos partidos del Torneo Apertura de México.

