Todos los detalles de Uruguay para la fase de grupos del Mundial: fechas, sedes y horario

La selección uruguaya conoció este sábado dónde disputará sus tres partidos del grupo H del Mundial 2026, en los cuales tendrá como rivales a Arabia Saudita, Cabo Verde y España. La distribución geográfica será exigente, con dos encuentros en la costa este de Estados Unidos y un cierre en México.
La Celeste debutará en Miami el 15 de junio, a las 19:00, frente a Arabia Saudita. El segundo partido también será en Miami, el 21 de junio, a las 19:00, ante Cabo Verde, el sorprendente debutante africano. La fase de grupos se cerrará en Guadalajara, el 26 de junio a las 21:00, frente a España, la actual campeona de Europa y uno de los grandes candidatos al título.
El análisis del cuadro permite anticipar un escenario complejo en términos logísticos.
Si Uruguay avanza como primero del grupo: El cruce será contra el segundo del grupo J (Argentina, Argelia, Austria o Jordania). El partido se disputará en Los Ángeles, el 2 de julio a las 16:00
Si Uruguay avanza como segundo: Volvería a Miami, donde ya jugó dos de los tres partidos de la fase inicial. El cruce se jugará el 3 de julio, a las 19:00. Si se confirman lo pronósticos y los albicelestes ganan el grupo habría clásico rioplatense.
Si Uruguay termina entre los mejores tercero: Los cruces de los ocho mejores terceros se definen según qué grupos aportan tres clasificados y eso hace que allá cientos de combinaciones posibles que pueden ser ciertas.
El Mundial 2026 será un desafío enorme, dentro y fuera de la cancha. Uruguay conoce ya su mapa: ahora deberá trazar el camino que lo lleve lo más lejos posible. ¿La clave? Un arranque sólido en Miami y evitar, en lo posible, el laberinto de cruces que amenaza a quienes terminan terceros.
SEDES Y PARTIDOS DEL GRUPO H
15 de junio de 2026, 13:00 horas: España - Verde Cabo Verde en el Mercedes-Benz
Stadium, Atlanta
15 de junio de 2026, 19:00 horas: Arabia Saudita – Uruguay en el Hard Rock Stadium, Miami
21 de junio de 2026, 13:00 horas: España - Arabia Saudita en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
21 de junio de 2026, 19:00 horas: Uruguay - Cabo Verde en el Hard Rock Stadium, Miami.
26 de junio de 2026, 21:00 horas: Cabo Verde - Arabia Saudita en el NRG Stadium, Houston.
26 de junio de 2026, 21:00 horas: Uruguay – España en el Estadio Chivas, Guadalajara
