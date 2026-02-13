Más deportes

Todo lo que hay que saber de Rutas de América, antes del inicio: etapas, candidatos y más

La 54ª edición de Rutas de América, tradicional carrera ciclista por etapas organizada por el Club Ciclista Fénix, comenzar a disputarse desde este lunes con varias novedades

La actividad comenzará el domingo en Fray Bentos, donde se llevará a cabo el congreso técnico y la presentación oficial de los equipos, marcando el inicio formal de la competencia.

Al día siguiente se disputará la primera etapa, con una contrarreloj individual (CRI) sobre 22,1 kilómetros con base en la capital rionegrense, instancia clave para comenzar a perfilar a los candidatos a la clasificación general.

La segunda etapa, prevista para el martes, unirá Fray Bentos con Mercedes, en un recorrido que tradicionalmente favorece a los velocistas, aunque suele estar condicionado por el viento, un factor habitual en esa zona del país, con la particularidad que será el tramo de mayor extensión, recorriendo 189,4 km.

La tercera etapa unirá José Enrique Rodó y Santa Lucía, mientras que la cuarta irá de Canelones al Salto del Penitente (Minas), con llegada en zona serrana, ideal para escaladores y corredores con buen rendimiento en terrenos quebrados.

La competencia continuará con la quinta etapa, que unirá Minas y Rocha, mientras que la sexta, será entre La Paloma y Maldonado. Finalmente, la séptima y última etapa se correrá el domingo 22 de febrero, con el clásico recorrido Maldonado – Montevideo, que cerrará una nueva edición de Rutas de América en la capital del país, con llegada frente al Hotel Sofitel Carrasco por la Rambla.

Candidatos, antecedentes y más

En otras novedades de esta edición está la presencia de dos equipos brasileños en acción: Apuana; y Soul Extreme de Santa Catarina.

Entre los grandes candidatos al título aparecen Leonel Rodríguez (actual campeón nacional de ruta), Anderson Maldonado y Agustín Alfonso del Náutico; Roderick Asconeguy del Dolores Cycles e Ignacio Maldonado de Armonía de Fray Bentos.

Tampoco se puede descartar a Matías Presa, triple ganador de la prueba del Cerro Largo entre los aspirantes al título.

El salteño Federico Moreira, Carlos Alcántara, Matías Médici y el mencionado melense Matías Presa todos con tres victorias, son los ciclistas más laureados de la carrera. El ganador de la edición 2025 fue el olimareño Ignacio Maldonado del Club Ciclista Punta del Este, mientras que en el 2024 el título fue para Agustín Moreira de Cerro Largo.

RECORRIDO RUTAS DE AMÉRICA 2026

ETAPA 1 – 16 DE FEBRERO

Contrarreloj individual en Fray Bentos (22,1 kilómetros)

ETAPA 2 – 17 DE FEBRERO

Fray Bentos – Mercedes (189,4 kilómetros)

ETAPA 3 – 18 DE FEBRERO

José Enrique Rodó – Santa Lucía (158.2 kilómetros)

ETAPA 4 – 19 DE FEBRERO

Canelones – Salto del Penitente en Minas (150,8 kilómetros)

ETAPA 5 – 20 DE FEBRERO

Minas – Rocha (150 kilómetros)

ETAPA 6 – 21 DE FEBRERO

La Paloma – Maldonado (135,4 kilómetros)

ETAPA 7 – 22 DE FEBRERO

Maldonado – Montevideo (150,8 kilómetros)

