Titulares de Peñarol y Nacional reservados para la fecha FIFA: ¿qué partidos se perderían?

Entre el lunes 6 y el martes 14 de octubre se llevará a cabo una nueva fecha FIFA, en la que Uruguay jugará dos amistosos en Malasia. El primero ante República Dominicana el viernes 10 en Kuala Lumpur y el segundo contra Uzbekistán el lunes 13 en Malaca.

Según pudo constatar FútbolUy, el único futbolista del medio local reservado por Marcelo Bielsa para la selección uruguaya es Kevin Amaro, lateral y extremo derecho de Liverpool.

Pero tanto Nacional como Peñarol tienen jugadores reservados, ambos a su arquero titular.

Panamá reservó a Luis Mejía, informó radio Carve Deportiva. Los canaleros deben jugar el viernes 10 ante El Salvador y el martes 14 contra Surinam por las Eliminatorias de Concacaf para el Mundial 2026.

En caso de ser confirmado en la convocatoria, algo que ha sucedido en los últimos años, el arquero tricolor se perderá el partido contra Danubio en Jardines del Hipódromo.

El Carbonero, en tanto, recibió la notificación de la reserva de Brayan Cortés por parte de la selección chilena, confirmaron a FútbolUy desde el club. Los trasandinos jugarán un amistoso ante Perú el 10 de octubre.

Cortés, que no estuvo en la última fecha FIFA pero sí en las anteriores, en caso de ser convocado, se perderá el partido frente a Miramar Misiones.

