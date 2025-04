Tito Villalba: su acuerdo con Aguirre y “la locura que maneja” la hinchada de Peñarol

Fútbol uruguayo



El delantero de Peñarol, Héctor Villalba, se refirió a su presente en el club con la expectativa de seguir marcando goles, hablando de su mejoría física, como lo maneja Diego Aguirre y su mejor posición en cancha.

Villalba, entrevistado en el programa Fuera de Juego (Carve Deportiva) comenzó haciendo referencia a su primer gol con la casa aurinegra ante Danubio en Jardines, que tuvo la particularidad que definió solo ante la distracción de una defensa que se estaba acomodando.

“Si le gritaba a Diego García [que ejecutó el córner] el primero que se abicha es el golero y sale a cortar. No quería llamar la atención, me quedé calladito. Por suerte se dio cuenta, levantó la cabeza y puso el centro perfecto. Estuvo muy vivo, yo me posicioné rápido y logré marcar”, detalló

“Mi posición habitual es de delantero, aunque en San Lorenzo me pusieron de extremo o volante por la velocidad y físico”, dijo al referirse al tema: “Ahora se me dio la posibilidad de jugar de doble punta y es una función que conozco bien. Me adaptó a cualquier posición arriba, hasta de nueve, que fue la posición con la que actué con Caruso Lombardi en primera”, mencionó.

Tito también anotó ante San Antonio Bulo Bulo por Copa Libertadores, y sentenció: “Que vengan los goles es importante, me llena de confianza, ayuda a completar mis características de mucha velocidad y juego”.

En alza

El argentino se refirió a su condición física y argumentó sentirse: “mucho mejor de lo que había llegado al club”.

“Me di cuenta que aquí hay un nivel altísimo en lo físico comparado al de Paraguay. Se nota en todo, principalmente en el cuerpo a cuerpo. Acá se corre un montón, muchísimo más, son todos jugadores muy fuertes”.

Y amplió: “Los equipos chicos te hacen muchísima más fuerza, allá a los 25 minutos se caen, eso aquí no sucede”.

Para luego contar una charla que mantuvo con Diego Aguirre: “Cuando llegue a Peñarol me dijo que me iba a llevar de a poquito y lo está manejando con su experiencia, según cómo me ve. Siempre me pide que busque diagonales, la espalda de los defensores, conseguir la ventaja y superioridad numérica. Me da esa confianza y trato de retribuirle para que me siga dando minutos”.

Para completar diciendo que desde la vecina orilla le preguntan constantemente sobre la hinchada carbonera y “la locura que manejan”. “Te mandan videos y te preguntan si lo que se ve en ellos pasa realmente. Han venido varios amigos a verme en estos partidos por eso también”.

