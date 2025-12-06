Más deportes

Tiro: Julieta Mautone finalizó sexta en la final de la Copa del Mundo en Doha

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La uruguaya Julieta Mautone cumplió otra excepcional labor en el marco de la final de la modalidad pistola de aire 10 metros de la Copa del Mundo de tiro que se está disputando en Doha, Catar, donde finalizó en la sexta posición de la clasificación general.

La deportista uruguaya de 26 años, cumplió una gran fase de clasificación donde terminó las seis series de disparos con un acumulado de 579 puntos que la llevó a meterse entre las ocho finalistas.

En la gran definición, donde las tiradoras se van eliminando progresivamente, la actual 19 del ranking mundial, cayó un lugar para terminar sexta, en otra actuación internacional que la muestra compitiendo a la par de las más destacadas del planeta.

Inder Singh Suruchi y Sainyam Sainyam de India se quedaron con las medallas de oro y plata, mientras que Qianxun Yao fue tercera completando el podio

Recordemos que Mautone venía de consagrarse campeona sudamericana en la modalidad en abril pasado y supo tener durante un tiempo en su poder el récord mundial júnior al conseguir una marca de 585 en la fase de clasificación en Múnich 2019.

Además, fue medalla de oro en los Juegos Odesur de Cochabamba, Bolivia en 2018, así como en el Iberoamericano de Santiago de Chile y en la Copa Sudamericana en 2019, año donde además fue abanderada y finalizó cuarta en los Juegos Panamericanos de Lima.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy