Timbers anunció la rescisión de Jonathan Rodríguez y hubo reunión “positiva” con Peñarol

Portland Timbers, equipo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, anunció a última hora de este lunes que hizo uso de la rescisión de contrato de Jonathan Rodríguez, quien se encamina para retornar a Peñarol.

“Gracias por todo, Jona”, expresó la franquicia del estado de Oregón, en la que el Cabecita marcó 17 goles y dio siete asistencias en 40 partidos desde marzo de 2024 hasta mayo de 2025, cuando jugó por última vez.

El motivo por el que el floridense no juega desde ese entonces es que se sometió a una cirugía para la restauración del cartílago de una de sus rodillas.

Ya se mostró entrenando en solitario y en unos meses —seguramente junio— ya estaría pronto para sumar minutos.

La intención tanto de él como de su representante, Edgardo Chino Lasalvia, es concretar el retorno a Peñarol.

Este lunes se realizó la primera reunión entre el empresario y el club, representado por Evaristo González y Marcelo Solomita. Intercambiaron información sobre el jugador, condiciones, y desde la institución indicaron a FútbolUy que fue “muy positiva”.

Seguirán negociando y en los próximos días habrá novedades.

Horas antes de la reunión, Lasalvia aseguró que Rodríguez no cobraría un sueldo “hasta que pise la cancha”, pero aclaró que “si no hay acuerdo” con Peñarol, jugará en México.

Rodríguez, oriundo de Atlético Florida, apareció en el Aurinegro en 2013 y entre ese año y 2014 convirtió 20 goles y entregó 11 asistencias en 49 partidos.

