Tim Payne, sensación del Mundial, firmará con Olimpia y competirá el puesto con uruguayo

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Mayo trajo el fenómeno Tim Payne. El futbolista neozelandés pasó de 4.715 seguidores en Instagram a los más de cinco millones que tiene ahora gracias a una campaña de viralización que impulsó el influencer argentino Valentín Scarsini.

Su fama fue tal que hasta le dedicaron una canción de cumbia en Argentina y los medios de comunicación comenzaron a seguir su campaña con Nueva Zelanda, tanto en los amistosos previos al Mundial como en la Copa del Mundo, que inició con un empate 2-2 ante Irán, con él como titular.

Justo antes del inicio de la cita mundialista, Deportivo Riestra de Argentina buscó su contratación para el segundo semestre del año, pero, finalmente, otro equipo le ganó la pulseada.

Ese equipo es Olimpia de Paraguay, que este lunes, antes del partido debut de Nueva Zelanda, publicó un tuit con la bandera de ese país. Según reportan diferentes medios paraguayos y neozelandeses, ya hay un acuerdo para que Payne firme con el Decano guaraní.

???????? — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026

Payne, lateral derecho de 32 años, defiende actualmente al Wellington Phoenix, equipo neozelandés que juega en la liga de Australia. Tiene contrato hasta diciembre, pero ya hay un acuerdo entre los clubes.

Se formó en el Auckland City y en su país también jugó en el Waitakere United, antes de marcharse a Inglaterra para incorporarse a las categorías juveniles del Blackburn Rovers.

En 2014, volvió al Auckland City, con el que disputó el Mundial de Clubes. Luego pasó al Portland Timbers 2 de Estados Unidos, regresó a Nueva Zelanda para jugar en el Eastern Suburbs y, en 2019, llegó al Wellington Phoenix.

Tim Payne defiende a la selección neozelandesa desde 2012 y ahora en Olimpia será compañero de siete uruguayos: Gastón Olveira —se nacionalizó paraguayo—, Sebastián Lentinelly, Bryan Bentaberry, Lucas Morales —con quien competirá por el puesto—, Rodrigo Pérez, Alejandro Silva y Faustino Barone.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy