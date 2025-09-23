Thiago Cardozo le atajó un penal a Darío Benedetto y Belgrano se metió en zona playoffs

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Belgrano de Córdoba le ganó a Newell’s Old Boys 3-0 como local en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, por lo que se metió en puestos de playoffs. El equipo celeste quedó séptimo en el grupo A con 12 puntos, tres más que el rojinegro.
Francisco González Metilli adelantó a los piratas a los 38’, aprovechando un grueso error del arquero paraguayo Juan Espínola en la salida, y siete minutos después pudo haber igualado el elenco leproso, que dispuso de un penal por falta de Thiago Cardozo sobre Darío Benedetto. No obstante, el uruguayo tapó el remate del Pipa y mantuvo el 1-0 al descanso.
Nicolás Uvita Fernández metió el segundo gol de Belgrano a los 49’ y tres minutos después fue expulsado Gonzalo Maroni en filas de Newell’s Old Boys, por lo que el trámite se hizo cuesta arriba para los rosarinos. Lucas Zelarayán cerró la victoria celeste a los 87’.
Más temprano, Estudiantes de La Plata le ganó a Defensa y Justicia 1-0 como local gracias a un autogol de Rafael Delgado a los 76’. Gabriel Neves jugó todo el partido y Tiago Palacios el primer tiempo en el conjunto pincharrata, que puso mayoría de suplentes y dejó a Fernando Muslera en el banco de relevos, pensando en el partido del jueves ante Flamengo.
Estudiantes quedó segundo en el grupo A junto a Barracas Central con 15 puntos, uno menos que Unión. Defensa y Justicia, que contó con Lucas Ferreira durante todo el partido, cierra los puestos de playoffs con 12 unidades.
