Tercera División: City Torque le ganó a Peñarol en alargue y forzó finales por el título

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
City Torque le ganó a Peñarol 2-1 tras alargue en la semifinal del Campeonato Uruguayo de tercera división, por lo que forzó finales frente a los carboneros, que podían asegurar el título si ganaban hoy en el Parque Palermo.
Los mirasoles, dirigidos por Julio Mozzo, fueron los mejores del Torneo Apertura y la Tabla Anual. Los ciudadanos, bajo la conducción de Pablo Gaglianone, se quedaron con el Torneo Clausura y hoy estaban obligados a ganar por un lugar en la definición.
Nahuel da Silva abrió el tanteador a los 61’ para el conjunto celeste y 20 minutos más tarde igualó Luciano González para el aurinegro, que forzó el tiempo suplementario de media hora.
Cuando el partido se encaminaba hacia la definición por penales, hubo un penal a favor de City Torque y lo capitalizó Da Silva, quien selló el pasaje a la definición por el título de los ciudadanos.
