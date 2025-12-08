Contenido creado por José Luis Calvete
Fútbol uruguayo
Hay más

Tercera División: City Torque le ganó a Peñarol en alargue y forzó finales por el título

Dos goles de Nahuel da Silva, uno de ellos en el último minuto de la prórroga, le dieron la victoria 2-1 al equipo de Pablo Gaglianone.

08.12.2025 12:44

Lectura: 1'

2025-12-08T12:44:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

City Torque le ganó a Peñarol 2-1 tras alargue en la semifinal del Campeonato Uruguayo de tercera división, por lo que forzó finales frente a los carboneros, que podían asegurar el título si ganaban hoy en el Parque Palermo.

Los mirasoles, dirigidos por Julio Mozzo, fueron los mejores del Torneo Apertura y la Tabla Anual. Los ciudadanos, bajo la conducción de Pablo Gaglianone, se quedaron con el Torneo Clausura y hoy estaban obligados a ganar por un lugar en la definición.

Nahuel da Silva abrió el tanteador a los 61’ para el conjunto celeste y 20 minutos más tarde igualó Luciano González para el aurinegro, que forzó el tiempo suplementario de media hora.

Cuando el partido se encaminaba hacia la definición por penales, hubo un penal a favor de City Torque y lo capitalizó Da Silva, quien selló el pasaje a la definición por el título de los ciudadanos.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy