Terans reveló dónde desequilibra, la yunta con Leo Fernández y las ganas de clásico

El jugador de Peñarol, David Terans, se refirió a su presente en los carboneros, contó en que posición se siente más cómodo, sus charlas con Aguirre y la Copa Libertadores ante Racing.

Terans, entrevistado en el programa Derechos Exclusivos, comenzó explicando: “Me siento mejor físicamente, hoy tengo más minutos, pude hacer goles y estoy tratando de disfrutar al máximo estando en Peñarol por segunda vez”.

“Cuando estuve en Peñarol la primera vez fue en pandemia y no pude disfrutar de la gente y ahora lo disfruto distinto, mucho más. Viviendo la experiencia de la hinchada”, aseguró.

Sobre su presente irregular en el semestre, donde estuvo más en el banco de suplentes que en cancha, comentó: “Trato de aportar desde donde me toque. Cuando decidí volver, la idea era jugar junto a Leo [Fernández], pero les dije desde el principio que necesitaba confianza y me tuvieran paciencia porque venía sin ritmo. Me costó un poco, pero ahora estoy teniendo un poco más de oportunidades”.

“Creo que puedo aportar mucho más”, dijo con claridad y en forma autocrítica, para señalar: “La gente espera más de mi y el equipo también”.

De izquierda o derecha

Terans al hablar de la posición en la cancha donde siente que aporta más al equipo fue clarísimo al decir: “Donde puedo hacer la diferencia es por adentro o derecha, no tanto por izquierda y se lo dije a Diego [Aguirre]”.

“Por adentro esta Leo [Fernández], es el mejor jugador del equipo y lo entiendo”, dijo, y fue a más: “También soy objetivo, por derecha se desempeña Javier Cabrera que con Milans juegan de memoria. Si bien intento adaptarme por izquierda no es donde realmente puedo hacer la diferencia. Si vemos los últimos partidos, es donde más rotó Diego [Aguirre]. Trato de acoplarme, adaptarme a esa posición que hace mucho tiempo no jugaba, desde mi pasaje por Rentistas”.

Y dijo de sobre Fernández: “Somos muy parecidos de característica. Los partidos que actuamos juntos nos sentimos bien y cómodos, creo que lo hicimos de buena manera, pero a veces el rival te exige otra cosa”.

“Estoy tranquilo”, remarcó de su actualidad y crecimiento: “Esperando encontrar y afianzarme en una posición, si bien he rotado, Diego [Aguirre] trata de darme los minutos que me merezco, así como a todos los compañeros”.

Racing, clásico y familia

El ofensivo aurinegro se refirió a la posibilidad de una final clásica ante Nacional por el Intermedio y mencionó: “Que más lindo que poder revertir esa racha adversa en una final. Debemos ganarle a Cerro y enfocarnos con todo para ese clásico. Estamos ilusionados, los queremos enfrentar en una final por un título, uno que además Peñarol no tiene”.

Sobre Racing, rival de octavos de final de la Copa Libertadores de América, señaló: “Me gusto como rival porque es un equipo que juega muy bien, intenso. Nosotros en Copa lo hacemos muy bien, quedan dos meses, pero uno ya está con esa ilusión. Tenemos todas las chances de poder pasar”.

Y confesó un hecho particular: “Me gusta jugarlo, pero no miro mucho fútbol. A veces prefiero estar tranquilo en casa, disfrutar de la familia. Estuve mucho tiempo en Brasil y es un montón, jugás cada tres días, no estaba mucho en casa para disfrutar de mis hijos, pasaba viajando. Me concentro en entrenar bien y hacer lo mejor, pero cuando voy a casa me desconecto”.

