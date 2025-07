Tenis: Venus Williams volvió al tenis a sus 45 años, uno después de una miomectomía

Más deportes

La tenista Venus Williams aseguró este lunes, después de disputar su primer partido oficial en 16 meses y lograr su primera victoria en casi dos años, sentirse feliz por el simple hecho de “poder estar jugando”, algo que le ha costado meses de entrenamiento.



“Es muchísimo esfuerzo. Llevo meses entrenando solo para llegar a este momento”, aseguró la tenista de 45 años, quien debutó en el torneo de dobles femenino de Washington este lunes emparejada con la estadounidense Hailey Baptiste.



Williams y Baptiste derrotaron por 6-3 y 6-1 al dúo formado por la canadiense Eugénie Bouchard y la estadounidense Clervie Ngounoue para clasificarse a cuartos de final.



“La verdad es que simplemente es bonito poder estar jugando. La situación en la que estoy este año no tiene nada que ver con la del año pasado. Es un cambio casi total”, afirmó Williams en una rueda de prensa después del partido.



“Ahora estoy preparándome para competir y hace un año estaba preparándome para operarme”, recordó la tenista, quien a lo largo de su carrera conquistó siete títulos de Grand Slam entre 1999 y 2009 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.



Venus se sometió a una miomectomía —una cirugía para extirpar fibromas uterinos— en julio de 2024, un momento en el que “ni siquiera pensaba en el tenis”. Para la mayor de las hermanas Williams, esa intervención fue “un cambio de perspectiva total” sobre el tenis y la vida.



“Te hace ver las cosas de otra manera. El tenis es un juego, sí, pero también es nuestra vida, nuestra obsesión. Pero al final, eso da igual si no estás bien de salud. Para mí fue un cambio de perspectiva total, y quizá por eso me resultó más fácil decidir volver a las pistas y jugar con más libertad”, añadió.

EFE / FútbolUy