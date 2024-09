Tenis: Jannik Sinner quedó absuelto de las acusaciones de dopaje en Indian Wells

Tenis

El tenista italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, quedó totalmente absuelto de las acusaciones de dopaje, tras dar positivo de clostebol en el torneo de Indian Wells, al no haber presentado la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) un recurso ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo (TAS).



La secretaría del TAS confirmó este martes al diario italiano Corriere della Sera que, en el plazo de apelación de 21 días, que ya expiró, la AMA no recurrió la sentencia de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) que lo declaraba inocente.



Sinner dio positivo en un control antidopaje en el Masters 1.000 de Indian Wells, pero la ITIA lo declaró inocente el 19 de agosto, una semana antes del US Open que ganó el italiano, al considerar que se trató de un error del fisioterapeuta del jugador por usar un producto con clostebol.



La decisión del ITIA provocó un importante debate dentro del mundo del tenis sobre si Sinner recibió trato de favor por ser uno de los tenistas más importantes del circuito mundial organizado por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) en estos momentos.



La absolución definitiva fue estudiada durante tres semanas por los abogados de la AMA, que analizaron una decena de recursos presentados ante el TAS sobre el clostebol, un esteroide presente en pomadas y aerosoles cicatrizantes.



Sinner, de 23 años, es el primer italiano en ganar el US Open y lleva conquistados 16 títulos individuales en su carrera. También es el vigente campeón del Abierto de Australia.

EFE / FútbolUy