Tenis: Djokovic debutó en el US Open con victoria y recuperó el liderazgo del ranking ATP

Novak Djokovic, quien venció este lunes al francés Alexandre Muller (84) en la primera ronda del US Open, le arrebató el número uno de la ATP al español Carlos Alcaraz y se medirá en el siguiente cruce con el también español Bernabé Zapata (76).



El serbio derrotó por la vía rápida a Muller en la pista central del Arthur Ashe Stadium por 6-0, 6-2 y 6-3 en una hora y 35 minutos, en lo que fue su regreso al abierto estadounidense tras perderse la edición del año pasado por su negativa a vacunarse contra el covid-19.



De hecho, su último encuentro en este Grand Slam hasta hoy era la final del torneo que perdió en ese mismo escenario en 2021 frente al ruso Daniil Medvedev.



Triple campeón del US Open, Djokovic no defendía ningún punto en esta edición del torneo neoyorquino a diferencia de Alcaraz, al frente del ránking mundial y con la carga de tener que responder por su corona y los puntos que consiguió el año pasado.



De este modo, Djokovic, que hace dos semanas superó a Alcaraz en la final del Masters 1.000 de Cincinnati, solo necesitaba pasar la primera ronda del último Grand Slam del año para colocarse matemáticamente como nuevo número uno del mundo.



El tenista balcánico, gran aspirante al triunfo este año junto a Alcaraz, se medirá en la siguiente ronda con Zapata, quien venció al joven estadounidense Ethan Quinn (475) por 6-4, 6-4 y 6-3 en dos horas y 13 minutos.



“No hay un rival fácil”, dijo Djokovic al ser preguntado por un Zapata a quien definió como un especialista de polvo de ladrillo que también se ha sabido adaptar a las pistas rápidas.

EFE / FútbolUy