Tenis: Comienza a disputarse el Punta del Este Open con la fase clasificatoria

Por Fernando Tetes



El cuadro principal del Punta del Este, que comienza este domingo a las 11 de la mañana con los partidos de la fase clasificatoria, marcó partidos de altísimo nivel ya en primera ronda.

Por ejemplo, el que tendrá frente a frente al segundo cabeza de serie, el chileno Christian Garín, y el italiano Marco Cecchinato.

El trasandino, actual 86 del mundo, y el europeo, 216, tienen una historia fantástica en el circuito.

Garín fue 17 del mundo y ha ganado cinco títulos de ATP, en tanto que Cecchinato fue 16 y ganó tres, pero, además, llegó a semifinales de Roland Garros en 2018 tras eliminar en cuartos de Novak Djokovic.

Pensando en la Copa Davis que se disputará inmediatamente después del Punta del Este Open, se destaca la presencia de Radu Albot, 130 del mundo y principal jugador de Moldavia, rival de Uruguay.

Albot se medirá ante el argentino Genaro Olivieri, campeón del Uruguay Open en 2022, en duelo entre el 130 y el 131 del mundo.

Justamente y pensando en la Davis, Franco Roncadelli jugará ante el argentino Thiago Tirante, cuarto cabeza de serie y 118 del mundo.

Joaquín Aguilar, por su parte, será el rival de Santiago Rodríguez Taverna, 206 del ranking.

Uruguayos en la clasificación

Dos uruguayos lucharán por ingresar al cuadro principal. Ignacio Carou enfrentará al brasileño Pedro Sakamoto, y Federico Aguilar se medirá ante el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza.

La jornada de clasificación del domingo será con entrada gratuita. Mientras que para las jornadas del lunes en adelante se pueden adquirir las entradas por ticketuno.com

Los partidos centrales se disputarán desde el lunes a las 19 hs. y 21 hs.

Cuadro de clasificación

Cancha Central desde 11 hs.

Orlando Luz (Brasil) vs Alexander Weis (Italia, 7)

A continuación

Federico Aguilar Cardozo (Uruguay) vs Álvaro Guillén Meza (Ecuador, 8)

A continuación

Renzo Olivo (Argentina,2) vs Leo Borg (Suecia)

A continuación

Ignacio Carou (Uruguay) vs Pedro Sakamoto (Brasil, 12)

Cancha 4 desde las 11 hs

Oleksii Krutykh (Ucrania,) vs Carlos Taberner (España)

A continuación

Murkel Dellien (Bolivia, 6) vs Gilbert Klier Junior (Brasil)

A continuación

Carlos Sánchez Jover (España) vs Gonzalo Bueno (Perú, 9)

A continuación

Joao Reis Da Silva (Brasil, 5) vs Felix Gill (G. Bretaña)

Cancha 1 desde las 11 hs

Nikolas Sánchez Izquierdo (España) vs Juan Bautista Torres (Argentina)

A continuación

Hernán Casanova (Argentina) vs Gianluca Mager (Italia)

A continuación

Tristan Boyer (EEUU, 1) vs Federico Gómez (Argentina)

A continuación

Gerard Campana Lee (Corea) vs Timo Stodder (Alemania, 11)

Un listado de lujo

El listado de partido de primera ronda, a la espera de los clasificados en la previa, tiene como principales participantes a Federico Coria, 84 del mundo, el chileno Tomás Barrios Vera (93), Thiago Monteiro (120), Francisco Comesaña (121), Mariano Navone (125) y Lucano Darderi (128).

Cuadro final

Federico Coria (Argentina, 1) vs Clasificado

Román Burruchaga (Argentina) vs. Edoardo Lavagno (ITA)

Facundo Bagnis (Argentina) vs Lukas Neumayer (Austria)

Clasificado vs Thiago Monteiro (Brasil, 5)

Thiago Tirante (Argentina, 4) vs. Franco Roncadelli (Uruguay)

Gusatvo Heide (Brasil) vs Andrea Collarini (Argentina)

Clasificado vs Clasificado

Camilo Ugo Carabelli (Argentina) vs Mariano Navone (Argentina, 7)

Francisco Comesana (Argentina, 6) vs Joao Fonseca (Brasil)

Clasificado vs Ivan Gakhov (Rusia)

Juan Manuel Cerúndolo (Argentina) vs Alessandro Giannessi (Italia)

Clasificado vs Tomás Barrios Vera (Chile, 3)

Luciano Darderi (Italia, 8) vs Nicolás Kicker (Argentina)

Radu Albot (Moldavia) vs Genaro Olivieri (Argentina)

Joaquín Aguilar Cardozo (Uruguay) vs Santiago Rodríguez Taverna (Argentina)

Marco Cecchinato (Italia) vs Christian Garín (Chile, 2)

