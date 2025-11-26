Tenis: Carrasco Polo Club, liderado por Pablo Cuevas, ganó la Copa Interclubes

Más deportes

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El pasado fin de semana, con la organización de la Asociación Uruguaya de Tenis, se realizó una nueva una nueva edición de la Copa Interclubes, un torneo que, tras varios años sin realizarse, volvió a formar parte del calendario oficial.

Entre los principales resultados se destaca el triunfo de Carrasco Polo Club en divisional A masculina, un equipo conformado por el mejor tenista uruguayo de la historia, ya retirado, Pablo Cuevas, Felipe Vázquez, Juan Martín Fumeaux y Facundo Savio.

En la final derrotaron a Carrasco Lawn Tennis, donde actuaron entre otros Alberto Brause, Leandro Perera, Diego Forlán y Marcelo Filippini.

En la divisional B de ambas ramas el Lawn fue el ganandor, en la C se coronó Biguá en los varones y Carrasco Lawn en las damas, y en la D, Círculo de Tenis en los varones y Nacional en damas.

Más de sesenta equipos participaron de esta competencia cuyas primeras instancias se disputaron en el Club Biguá de Villa Biarritz, Hotel del Lago, Cantegril Country Club, y Carrasco Lawn Tennis Club, siendo este último también el anfitrión de las finales.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy