Técnico del Liverpool criticó festejo “estúpido” de un jugador suyo: expulsión y disculpas

Liverpool le ganó al Southampton 2-1 como local este martes por la tercera ronda de la Carabao Cup en Anfield Road, donde la joven estrella de los reds, el francés Hugo Ekitike, pasó de héroe a villano en cuestión de segundos.

El atacante de 23 años metió el segundo tanto a los 85’, luego de que el italiano Federico Chiesa quedara mano a mano con el arquero Alex McCarthy y optara por pasarle la pelota a Ekitikie, quien apenas tuvo que empujarla al arco vacío.

Tras el gol, el francés se sacó la remera y la mostró al público, como en su momento hizo Lionel Messi tras anotarle al Real Madrid en el Bernabéu. Lo que olvidó el jugador del Liverpool es que había sido amonestado antes, por lo que se ganó la segunda tarjeta amarilla.

Consultado por esa expulsión, Arne Slot, entrenador de los reds, fue tajante: “Fue una acción totalmente innecesaria y sin sentido. Tú le has dicho estúpido y yo pienso igual”, dijo en la conferencia de prensa cuando le preguntaron por el festejo.

“Le dije que si anota en la final de la Champions después de sacarse tres rivales de arriba y meter la pelota en el ángulo, quizás pueda entender esta reacción por haberlo conseguido él. Pero en este caso le tendría que agradecer el gol a Chiesa”, expresó Slot.

Poco después del partido, Ekitikie publicó una storie en su cuenta de Instagram disculpándose. “Estaba muy emocionado por poder ayudar al equipo a conseguir otra victoria en nuestra casa, en mi primer partido de la Carabao Cup. La emoción se apoderó de mí. Mis disculpas a toda la familia Red. ¡Gracias a la afición que siempre nos apoya y a mis compañeros por conseguir esta victoria!”, explicó.

