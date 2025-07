Técnico de Flamengo explicó ausencia del goleador: “Su comportamiento rozó lo lamentable”

Fútbol Internacional

Flamengo le ganó al San Pablo 2-0 este sábado por el Brasileirão pese a la ausencia de Pedro, su goleador, quien sin estar lesionado quedó afuera de la convocatoria. Consultado al respecto, su entrenador, Filipe Luis, no dudó al revelar los motivos reales que lo llevaron a dejarlo al margen, con una sinceridad pocas veces vista.

“Ocurrió que el comportamiento y la actitud de Pedro esta semana rozó lamentable. Fue ridículo. Lleva un tiempo entrenando mal, pero esta semana rompió la cultura de entrenamiento. Lo que hizo fue una falta de respeto”, afirmó el exdefensor del Atlético de Madrid, quien argumentó que “ese tipo de comportamiento puede ser contagioso”.

“Vengo aquí con el corazón abierto. Intenté protegerlo durante mucho tiempo, pero él tiene que quererlo. Mis ojos me dicen lo que veo en los entrenamientos. Pero luego los datos del GPS muestran que Pedro es el último en todo. Y un jugador que está último en todos los aspectos físicos no está listo para rendir”, explicó Filipe Luis,

El entrenador espera que Pedro “se disculpe con sus compañeros”, dentro de un contexto en el que el atacante tiene algunas diferencias con los directivos por su posible pase. Más allá de esa situación, su director técnico cree que tiene que recuperar su mejor versión “por respeto a sí mismo”, y recordó sus ganas de volver a la selección de Brasil.

“Tiene que quererlo. Cuando quiera, lo espero con los brazos abiertos, porque no puedo ir al mercado a buscar a un jugador que marca 30 goles como él. Está con nosotros, no es un problema, debería ser la solución. Repito: tiene que quererlo. Cuando quiera, cuando se disculpe con sus compañeros y vuelva a entrenar al mismo nivel que ellos, seguro que no será un problema; será titular indiscutible”, concluyó.

