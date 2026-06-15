Mundial 2026

Te queremos ver campeón: cómo es la nueva versión 2026 de un ícono del cancionero celeste

A más de cuatro décadas de su creación, la icónica canción “Uruguay (Te queremos ver campeón)” —convertida en un himno de la hinchada celeste— regresa con una versión renovada de cara a la Copa del Mundo 2026.

Compuesta por Roberto da Silva y Alberto Triunfo, la canción fue lanzada originalmente en 1980 en el marco del Mundialito, la Copa de Oro de campeones mundiales organizada en Uruguay para celebrar los 50 años del primer Mundial.

Con el paso del tiempo, el tema trascendió su origen para consolidarse como una de las canciones más representativas del deporte uruguayo. Ahora, la iniciativa busca reavivar el vínculo emocional, manteniendo su mensaje original de unidad, esperanza y apoyo a la selección.

Así, la canción cobra nueva vida en una producción que reúne a reconocidos artistas de la música nacional. La versión 2026 cuenta con la participación de Chacho Ramos, Fabián Marquisio, Matías Valdez, Alejandro Balbis, Chabela Ramírez, Anita Valiente, Estela Magnone, Mel Altieri, Boni, Samantha Navarro, Agustina Giovio, Darío Piriz, Santa Falco, Julio Cobelli, Mateo Moreno y Erika da Silva.

El relanzamiento fue impulsado por Diego Schaffer, de la Fundación Copa de Oro, junto a los propios autores, Alberto Triunfo y Roberto da Silva. La producción estuvo a cargo de Fabián Marquisio, con realización de Bizarro.