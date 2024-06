Súper Rugby Américas: Peñarol quedó eliminado en semifinales ante Pampas en Argentina

Más deportes

Peñarol quedó eliminado de la Superliga Rugby Américas 2024 tras caer 50 a 27 ante Pampas de Argentina en semifinales en el estadio del Club Atlético San Isidro, de Buenos Aires.

Los dirigidos por Leonardo Senatore se despidieron del campeonato en La Catedral, donde recibieron un total de siete tries a lo largo del partido. El Carbonero se adelantó primero en el marcador gracias a un try de Manuel Diana, pero se fue al descanso perdiendo 22-10. En el segundo tiempo, pese a las anotaciones de Ignacio Álvarez, el equipo uruguayo no logró ponerse a tiro.

Luego de una temporada de altos y bajos, el Aurinegro se quedó sin la posibilidad de consagrarse tricampeón del torneo, en el que fue de menos a más y, pese a la eliminación, se mostró competitivo, y terminó con unos números de seis triunfos y seis derrotas.

