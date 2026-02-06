Sudamericano sub-20 femenino: Uruguay empató ante el local Paraguay y sigue sin ganar

Fútbol femenino

Uruguay empató sin goles ante el local Paraguay este viernes en su segunda presentación por el grupo A del Sudamericano sub-20 de fútbol femenino, tras su debut con derrota el miércoles 2-0 contra Venezuela.

Las charrúas, que siguen sin encontrar la victoria en el torneo, quedaron con un punto junto a Colombia y Chile en la tabla, por lo que están obligadas a ganar sus siguientes partidos. Paraguay lidera la zona con cuatro unidades y Venezuela tiene tres. Las venezolanas y colombianas ya tuvieron fecha libre.

Las dirigidas por Marcel Rauss formaron con Romina Olmedo, Melina Alfonso, Maisha Vázquez, Rocío Frachia, Clara Güell, Valentina Cousillas, Antonella Cordero, Valentina Pereira, Ilana Guedes, Agustina Gómez y Julieta Osores. Entraron Isabela Pérez por Gómez, Erika Vidiella por Pereira, Pierina González por Alfonso, Julieta Mozejko por Osores y Romina Morel por Frachia. El rival erró un penal.

Las celestes volverán a jugar frente a Chile el domingo a las 18 y cerrarán la fase preliminar enfrentando a Colombia el martes a la misma hora. Las tres mejores selecciones de cada grupo (son dos) clasifican al hexagonal final, desde el que -tras enfrentarse todos contra todos- saldrán los cuatro clasificados al Mundial de Polonia 2026.

