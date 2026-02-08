Sudamericano femenino sub-20: Uruguay logró su primer triunfo al vencer a Chile 1-0

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Uruguay le ganó a Chile 1-0 por la tercera fecha del grupo A del Sudamericano femenino sub-20 y quedó tercero con el grupo A con cuatro puntos, los mismos que Paraguay y Colombia pero con peor saldo de goles y sin haber tenido fecha libre.
El único gol en el estadio Emiliano Ghezzi, en Asunción del Paraguay, se dio a los 72’. Agustina Gómez escapó por izquierda y centró por bajo, la defensa roja despejó y Antonella Cordero conectó un potente zurdazo de primera desde afuera del área que batió a la arquera.
La Celeste jugó con Romina Olmedo, Pierina González, Maisha Vázquez, Rocío Frachia, Clara Güell, Valentina Cousillas, Antonella Cordero (89’ Valentina Pereira), Erika Vidiella (73’ Federica Calvo), Ilana Guedes (64’ Allegra Rodríguez), Isabela Pérez (64’ Agustina Gómez) y Julieta Osores (46’ Agustina Álvez).
Uruguay volverá a jugar el martes a las 18 horas contra Colombia, en lo que será el cierre de su participación en la fase de grupos, porque en la última etapa tendrá libre. Los tres primeros clasificarán a un hexagonal final que otorgará cuatro cupos al Mundial de Polonia.
GRUPO A
Paraguay 4 (4-0)
Colombia 4 (1-0)
Uruguay 4 (1-2)
Venezuela 3 (2-1)
Chile 1 (0-5)
MARTES 10
18:00 Colombia-Uruguay
18:00 Venezuela-Paraguay
JUEVES 12
18:00 Paraguay-Colombia
18:00 Venezuela-Chile
