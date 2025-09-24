Sudamericana: golazo de Agustín Canobbio para Fluminense, que fue eliminado por Lanús

Fútbol Internacional

Lanús clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana al empatar 1-1 con Fluminense este martes en Maracaná. Los granates hicieron valer el 1-0 logrado en el partido de ida y ahora esperan por Universidad de Chile o Alianza Lima, que igualaron 0-0 en Perú y definirán su serie de cuartos de final el jueves en Santiago.

Agustín Canobbio abrió la cuenta para el equipo brasileño a los 20’ con un golazo. El colombiano Kevin Serna desbordó por izquierda, el argentino Luciano Acosta bajó la pelota de cabeza y el extremo uruguayo conectó una espectacular tijera para batir al arquero Nahuel Losada, quien ni siquiera tuvo chances de esbozar una reacción.

La pasó mal Lanús en el primer tiempo e hizo méritos el local para aumentar la diferencia, pero a los 67’ cayó el 1-1. Dylan Aquino armó una pared con Marcelino Moreno, llegó a pisar el área para recibir la devolución y definió con calidad ante la desesperada salida del arquero Fábio.

Luego, Fluminense asumió riesgos y empujó hasta el último minuto. Los dos acariciaron el segundo tanto, ya que el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino malogró contragolpes claros y el de Renato Gaúcho, quien renunció a su cargo después del partido, estrelló un remate en el caño, ya en tiempo adicional.

Canobbio jugó los primeros 77 minutos en el equipo local, y en el visitante disputó 89 Gonzalo Pérez y fue suplente Armando Méndez.

