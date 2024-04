Sudamericana: Racing, que mostró carácter, igualó 1-1 con Corinthians en el Centenario

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

EL partido comenzó con los visitante tratando de tomar la iniciativa, pero con el local teniendo la primera clara, con unb Tomás Verón Lupi encarando de derecha hacia el medio y sacando un buen remate que pasó cerca.



La respuesta fue propia del fútbol norteño, con un lateral derecho como Fagner que se lanzó con todo al ataque y apenas pudo sacó tremendo zapatazo que obligó a una gran volada de Renzo Bacchia.



La pelota era manejada por los visitantes que trataban de quebrar la paridad, pero la Escuelita, bien parada y paciente, sacaba buenas respuestas como una de Nandín que Cássio logró desactivar.



Lo cierto es que los de Oliveira no eran profundos, no encontraban a Yuri Alberto o Pedro Raúl con efectividad y se iban diluyendo.



Mucho más directo era el equipo albiverde que pudo llegar al tanto con un remate de Verón Lupi que desvió en el área chica Martín Ferreira, pero otra vez Cássio logró desviar al córner.



Fue un buen tramo para el equipo de Sayago, para un cierre donde el Timão retomó el camino y tuvo en un tiro de Yuri Alberto una nueva chance que sacó Bacchia para el 0-0 con que se fueron al descanso.



Peleador

El partido comenzó con la misma tónica de lo anterior, con los paulistas manejando el balón, queriendo adelantar líneas y ser ofensivos, con un equipo uruguayo eficiente y seguro, donde Magallanes y Monzón eran trabajadores de lujo en la defensa.



Antonio Oliveira decidió variantes y mandó al paraguayo Ángel Romero y el argentino Fausto Vera, opciones para arriesgar mucho más por el ansiado gol.



Y el mismo llegó a los 69' cuando un centro desde la izquierda de Rodrigo Garró al segundo palo encontró el anticipo de Yuri Alberto sobre Martín Ferreira, para cabecear y dejar sin asunto a Bacchia, colocando el 1-0.



Un golpazo para los de Espinel que mandó tres cambios y colocó a Santiago Mederos, Nicolás Sosa y Agustín Alaniz, refrescando el ataque, esperando una chance para ir por la igualdad.



Y sobre los 80' lo que parecía muy complicado llegó. Una falta que cayó en forma de centro al área la cabeceó José Varela que infló las redes y sentenciaba el muy festejado empate. Todo era una fiesta hasta que apareció el VAR, trazó las líneas y demostró que el Rulo estaba milimétricamente adelantado.



Decepción que duró poco, ya que quedó demostrada la fragilidad de un fondo de su rival, que era vulnerable. El empate se dio a los 85' con una pelota donde Nicolás Sosa habilitó a Agustín Alaniz y este definió con calidad ante la salida de Cássio para el 1-1.



Un resultado que se ajustaba a lo visto y que le dio un impulso para ir por algo más en el cierre, un trámite donde el Timão esperaba que se pitara el final. Lo sufrió con un tiro de Alaniz que pudo ser el segundo pero donde el meta pudo reaccionar para bancar el resultado.



Nada modificó el 1-1, que más allá de ser de local, dejó un buen sabor de boca para Racing que en la segunda fecha del grupo jugará de visita ante Argentinos Juniors.



RACING 1 - CORINTHIANS 1



Racing: Renzo Bacchia; Guillermo Cotugno, Hugo Magallanes, Lucas Monzón, Martín Ferreira; Erik De Los Santos (89' Agustin Pereira), Lucas Rodríguez, José Varela; Tomás Verón Lupi (70' Agustín Alaniz), Dylan Nandín (70' Nicolás Sosa), Jonathan Urretaviscaya (70' Santiago Mederos). DT: Eduardo Espinel.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique (59' Fausto Vera), Hugo (45' Matheus Bidu); Raniele, Breno Bidón (82' Cacá), Rodrigo Garro; Wesley (73' Pedro Henrique), Yuri Alberto, Pedro Raúl (59' Ángel Romero). DT: Antonio Oliveira.

Goles: 69' Yuri Alberto (C), 85' Agustín Alaniz (R)

Amarillas: 14' Hugo (C), 84' Santiago Mederos (R), 87' Rodrigo Garro (C), 90'+2' Agustín Pereira (R)

Árbitros: Jhon Hinestroza, Jhon Gallego y Mary Blanco (Colombia)

Árbitros VAR: Jhon Perdomo y Jenny Arias (Colombia).

Estadio: Centenario

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy