Sudamericana: Atlético Mineiro e Independiente del Valle ganaron y se enfrentarán en semis

Este miércoles por la noche quedó definido uno de los cruces de las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que Atlético Mineiro derrotó 1-0 a Bolívar jugando como local en el Arena MRV y logró avanzar al imponerse por 3-2 en el global.

El empate 2-2 de la ida en La Paz obligó al equipo boliviano a no defenderse tanto en Brasil y eso se vio reflejado en el partido, porque pese a entregar la posesión de la pelota, tuvo más intentos de tiros al arco.

Igualmente, el elenco visitante, que tuvo al uruguayo Martín Cauteruccio como titular, no fue eficaz y su rival, que no estuvo claro a lo largo de los 90 minutos, no lo perdonó a los 90’+1, cuando Bernard anotó para darle la agónica clasificación al Mineiro.

Su rival en semis será Independiente del Valle de Ecuador, que este miércoles venció 2-0 como visitante a Once Caldas y forzó los penales, ya que la ida se la habían quedado los colombianos por el mismo resultado.

Michael Ryan Arroyos, con goles a los 27’ y 51’, ambos a pase de Junior Sornoza, le dieron el triunfo al equipo ecuatoriano, que ganó en los penales por 5-4.

Independiente del Valle va por su tercer título tras los conseguido en 2019 en Asunción ante Colón de Santa Fe y 2022 en Córdoba frente a San Pablo.

Del otro lado del cuadro está Lanús, que espera por Universidad de Chile o Alianza Lima, que juegan hoy a las 21:30 horas en Santiago; la ida fue 0-0 en Lima.

