Suárez y el punto final a su carrera en la selección: “Todo lo vivido fue espectacular”

Un emotivo momento se vivió este lunes en el Estadio Centenario, donde Luis Suárez anunció oficialmente su retiro de la selección uruguaya a sus 37 años. “Todo lo vivido fue espectacular”, expresó el atacante que se despedirá de la Celeste el viernes ante Paraguay.

“Viví capítulos increíbles con la selección, como lo fue la noche contra Chile con cuatro goles, así como también todos los goles en los Mundiales. Gané muchos títulos, pero no cambio el de la Copa América por nada en el mundo”, expresó, entre lágrimas, y luego dijo: “Me voy con la tranquilidad de que di todo lo que tenía por la selección. Di el máximo y no me puedo reprochar nada”.

“Espero una linda fiesta, y que sea algo inolvidable para mí, para mi familia y para la gente. Jugaré ese partido como si fuera el último de mi carrera. Despedirme con mi gente será algo muy lindo para mí y mi recuerdo”, mencionó, de cara al partido del viernes a las 20:30 horas en el Centenario.

“Siempre fui el mismo dentro de la cancha. ¿Me mandé mis errores? Sí, me los mandé. pero siempre me volví a levantar; nunca bajé los brazos”, afirmó, y le dio un consejo a Darwin Núñez: “La gente disfruta cuando uno está en el piso, pero más le duele verte levantar. Eso es lo que tiene que hacer: levantarse y seguir demostrando la clase de jugador que es. Ahí se ven los grandes jugadores”.

“El otro día un amigo me dijo una frase que tiene razón: ‘Llegaste siendo un niño y te vas como una leyenda’. Empecé en el Complejo siendo un niño que soñaba con jugar en la selección con la 10 de [Enzo] Francescoli. Irme de la forma en la que me voy, con tantos goles, con tantas alegrías, nadie me lo va a quitar. Nadie me va a quitar lo que represento para el país. A veces, uno tiene que ser orgulloso y creerse lo que le dicen. No me voy a quejar para nada”, cerró.

“Pasamos muchos momentos complicados. El gran error mío de 2014 fue en el que peor la pasé”, reconoció, y también mencionó: “La gente sabe el esfuerzo que hacía para venir a la selección y las veces que he jugado con lesiones”.

