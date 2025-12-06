Fútbol Internacional

Suárez y Falcón campeones de la MLS: Inter Miami venció 3-1 a Whitecaps en la final

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Inter Miami se consagró campeón de la Major League Soccer tras derrotar por 3-1 al Vancouver Whitecaps con un gol clave en la adición de Rodrigo de Paul.

Las Garzas, donde Maximiliano Falcón fue titular y Luis Suárez fue suplente y no ingresó, festejaron a lo grande en el Chase Stadium, en un partido en el cual por gran parte del trámite se vieron superados.

En un primer tiempo donde los visitantes, que tuvieron a Mathías Laborda de titular como lateral, manejaron más el contralor del esférico, pagaron carísimo una desatención defensiva.

Una contra donde Messi mando a correr a Tadeo Allende terminó en un centro que el ecuatoriano Edier Ocampo quiso cerrar pero terminó anotando en su propia valla el 1-0 a los 8’.

De allí en adelante todo fue de los blancos que recién lograron llegar al empate en el complemento cuando un remate del canadiense Ali Ahmed no lo pudo sacar Rios y selló el 1-1.

Minutos después fue Emmanuel Sabbi el que tuvo el desequilibrio pero su remate dio en un palo, después en el otro y todo siguió igual.

Y esa falta de efectividad la pago carísima ya que Cubas perdió una pelota en la salida y los rosados la aprovecharon al máximo para atacar con un Rodrigo De Paul descolgado a los 71’, para definir cruzado y colocar el 2-1.

De allí en adelante se dedicaron a defender el resultado hasta el final. En otra contra y tras pase de Messi, Tadeo Allende apareció a los 90'+5' para el 3-1 que desató la locura y sentenció su consagración en el fútbol norteamericano.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy