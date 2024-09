Suárez volvió a agradecer el “cariño” recibido: “La mejor despedida que pude haber tenido”

Selección

Luis Suárez se despidió de la selección uruguaya el pasado viernes en el Estadio Centenario, donde vivió un emotivo momento en el que fue homenajeado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y se retiró como jugador celeste ante la presencia de su familia, muchos de sus excompañeros charrúas y el Maestro Óscar Washington Tabárez, entre otros.

Días después del hecho, el centrodelantero de 37 años compartió este lunes un posteo en sus redes sociales: “Después de unos días, recién puedo escribir para agradecer el HERMOSO momento vivido el viernes. Único y especial por poder vivirlo con mi familia. Fue la mejor despedida que pude haber tenido: rodeado de los míos, los que me vieron crecer y los que realmente conocieron a LUIS humano”.

“Agradecer a todo el pueblo uruguayo por el CARIÑO de siempre. Dejo de ser jugador de Uruguay, pero por SIEMPRE seré HINCHA”, concluyó el Pistolero, que dejó la Celeste después de defenderla durante 17 años.

El atacante de Inter Miami se retiró de la selección uruguaya como máximo goleador histórico con 69 anotaciones, tras una Copa América ganada (2011) y cinco Mundiales disputados (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022).

El anuncio de la decisión lo había realizado el propio Suárez el pasado lunes, cuando, entre lágrimas, declaró: “Es el momento indicado. Me he ganado el derecho a poder decidirlo, y a cerrarlo de la manera en la que quiero. Me voy con la tranquilidad de que di todo y no tengo nada para reprocharme”.

