Sorteo del Mundial 2026: así quedaron conformados todos los grupos

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Se celebró la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera tal que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas. Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos.
Los tres países anfitriones ya sabían en qué grupo iban a quedar: Estados Unidos en el D y jugará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle; México en el A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (incluyendo el partido inaugural el 11 de junio) y uno en Guadalajara; y Canadá en el B, con un partido en Toronto (allí será su debut el 12 de junio) y dos en Vancouver.
TODOS LOS GRUPOS
Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje UEFA (ruta D)
Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y repechaje UEFA (ruta A)
Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití
Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje UEFA (ruta C)
Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao
Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y repechaje UEFA (ruta B)
Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda
Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde
Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repechaje intercontinental (ruta B)
Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania
Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y repechaje intercontinental (ruta A)
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana
Los repechajes
La repesca de la UEFA la jugaran 16 países, divididos en cuatro rutas, cada una de cuatro equipos. De cada una sale un ganador que clasifica al Mundial. Las semifinales se disputan a un solo partido el próximo 26 de marzo, y las finales a un solo partido el 31 de marzo.
Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte
Ruta B: Ucrania o Suecia - Polonia o Albania
Ruta C: Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumania
Ruta D: República Checa o Irlanda - Dinamarca o Macedonia del Norte
El repechaje intercontinental lo disputan seis equipos divididos en dos rutas, y otorga un cupo directo al Mundial al primer clasificado de cada una. Las semifinales a un solo partido se jugarán el 26 de marzo y la final, también a partido único, el 31 de marzo.
Irak y Congo son los mejores ubicados, por lo que son las dos selecciones que esperan rival en la final.
La selección de República Democrática del Congo enfrentará al ganador de la llave entre Nueva Caledonia y Jamaica (ruta A). Por su parte, Irak enfrentará al ganador de la llave entre Bolivia y Surinam (ruta B).
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]