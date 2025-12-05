Sorteo del Mundial 2026: así quedaron conformados todos los grupos

Fútbol Internacional

Se celebró la ceremonia del sorteo del Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Por primera vez, la FIFA decidió que el sorteo se realizará de manera tal que los cuatro países mejor clasificados vayan por caminos separados en las primeras rondas. Con ese sistema, España, Argentina, Francia e Inglaterra no podrán enfrentarse antes de las semifinales si quedan primeros en sus respectivos grupos.

Los tres países anfitriones ya sabían en qué grupo iban a quedar: Estados Unidos en el D y jugará dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle; México en el A y jugará dos partidos en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (incluyendo el partido inaugural el 11 de junio) y uno en Guadalajara; y Canadá en el B, con un partido en Toronto (allí será su debut el 12 de junio) y dos en Vancouver.

TODOS LOS GRUPOS

Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje UEFA (ruta D)

Grupo B: Canadá, Suiza, Catar y repechaje UEFA (ruta A)

Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití

Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay y repechaje UEFA (ruta C)

Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y repechaje UEFA (ruta B)

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y repechaje intercontinental (ruta B)

Grupo J: Argentina, Austria, Argelia y Jordania

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y repechaje intercontinental (ruta A)

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

Los repechajes

La repesca de la UEFA la jugaran 16 países, divididos en cuatro rutas, cada una de cuatro equipos. De cada una sale un ganador que clasifica al Mundial. Las semifinales se disputan a un solo partido el próximo 26 de marzo, y las finales a un solo partido el 31 de marzo.

Ruta A: Gales o Bosnia y Herzegovina - Italia o Irlanda del Norte

Ruta B: Ucrania o Suecia - Polonia o Albania

Ruta C: Eslovaquia o Kosovo - Turquía o Rumania

Ruta D: República Checa o Irlanda - Dinamarca o Macedonia del Norte

El repechaje intercontinental lo disputan seis equipos divididos en dos rutas, y otorga un cupo directo al Mundial al primer clasificado de cada una. Las semifinales a un solo partido se jugarán el 26 de marzo y la final, también a partido único, el 31 de marzo.

Irak y Congo son los mejores ubicados, por lo que son las dos selecciones que esperan rival en la final.

La selección de República Democrática del Congo enfrentará al ganador de la llave entre Nueva Caledonia y Jamaica (ruta A). Por su parte, Irak enfrentará al ganador de la llave entre Bolivia y Surinam (ruta B).

