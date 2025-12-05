Sorteo del Mundial 2026: Uruguay en el grupo H, con España, Arabia Saudita y Cabo Verde

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
La Copa del Mundo 2026 tuvo este viernes su sorteo, donde quedaron definidos los 12 grupos de cuatro equipos que disputarán la primera fase en el torneo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
Uruguay jugará en el grupo H, donde enfrentará a España —que es el cabeza de serie—, así como a Arabia Saudita y Cabo Verde.
El primer partido de Uruguay será con Arabia Saudita el lunes 15 de junio, el segundo con Cabo Verde el domingo 21 de junio y el tercero con España el viernes 26 de junio.
Los horarios y las sedes de los encuentros se conocerán este sábado.
España es el 1° del ranking FIFA y el vigente campeón de la Eurocopa. En las Eliminatorias, obtuvo 16 puntos de 18.
Luis de la Fuente (64) es el DT desde diciembre de 2022 y cuenta con extremos top, como Lamine Yamal y Nico Williams. Sus goleadores en la eliminatoria fueron Mikel Merino (volante central del Arsenal) y Mikel Oyarzábal (mediapunta de Real Sociedad), con seis tantos cada uno.
Arabia Saudita ocupa el puesto 60 en el ranking FIFA. Es uno de los equipos que más ha representado a Asia.
En el Mundial de 2022, le ganó a Argentina en el debut, pero quedó eliminado en fase de grupos. El entrenador es el mismo que en la Copa del Mundo anterior: Hervé Renard. La mayoría de sus futbolistas juegan en la liga local, una competición que en el último tiempo ha sumado figuras desde el extranjero debido a su poderío económico.
Cabo Verde está en el lugar 68 del ranking FIFA. Es su primera participación en una Copa del Mundo.
En las Eliminatorias ganó el grupo D con 23 puntos, cinco más que el seleccionado de Camerún. Sin jugadores de renombra a escala mundial, sus figuras son el lateral derecho Wagner Pina, del Trabzonspor de Turquía, y el volante del Krasnodar ruso, Kevin Lenini.
El sitio Transfermarkt cotiza a Pina —nacido en Portugal— en 5 millones de euros y a Lenini también en 5 millones de euros.
