Sin pelos en la lengua: Mina Bonino explicó el “problema capilar” de Federico Valverde

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, está disfrutando del Mundial de Clubes que se está realizando en Estados Unidos y donde los merengues vencieron a Juventus para acceder a los cuartos de final.

El triunfo ante los italianos en un partido cerrado que terminó 1-0, tuvo al uruguayo Federico Valverde como enorme figura de los merengues, reconocido por propios y extraños, algo que también hizo el mandamás del conjunto albo.

“Lo que has hecho ha sido increíble, ¡qué partido tan espectacular!", le dijo Florentino a Valverde tras su nueva exhibición, y concluyó: “Estás jugando y liderando a gran nivel”

Otro que elogió al Pajarito fue José María Gutiérrez, más conocido como Guti, otrora jugador del club y ahora comentarista durante la retransmisión de DAZN: "Contagia a los compañeros para hacer lo mismo que hace él. La mejora del Madrid va de la mano de Fede".

La capocha

Otra que habló del uruguayo en redes sociales fue su pareja, Mina Bonino, que respondió a algunos de sus seguidores sobre el tema capilar del volante de la selección que dirige Marcelo Bielsa.

“Jaja, su problema es que tiene el pelo muy muy fino y es difícil porque cuando se moja parece que se está quedando pelado", explicó ante las consultas de varios internautas.

“Pero tiene mucha cantidad, aunque debe de estar mal repartido”, aclaró, para cerrar: “Ya se lo dijeron los médicos que no es falta de pelo, sino de grosor. A las malas, Turquía here we go [en referencia al país conocido por su realización de implantes de cabello debido a los precios accesible y técnicas modernas]”.

Real Madrid enfrentará el sábado desde las 17 horas a Borussia Dortmund por los cuartos de final del Mundial en el Metlife Stadium.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy