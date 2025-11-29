Fútbol Internacional

Simone Inzaghi habló de la lesión de Darwin Núñez y su futuro en Al Hilal: ¿Qué respondió?

Al Hilal goleó 4-1 a Al Fateh este sábado y se metió en las semifinales de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Darwin Núñez fue titular en el local, pero volvió a salir sentido y preocupa su estado de salud.

El artiguense se había perdido tres partidos por molestias musculares y volvió a jugar el pasado 22 de noviembre ante, justamente, el mismo rival de hoy; ese día marcó su quinto gol en la temporada.

Tres días después ingresó en el segundo tiempo ante Al-Shorta de Irak por la Champions League asiática y hoy partió como titular en la copa saudí, pero a los 41 minutos del primer tiempo fue sustituido.

¿Qué dijo el DT?

El entrenador del Al-Hilal, Simone Inzaghi, se refirió a la situación física de Darwin Núñez, a pocas semanas de la apertura del mercado de fichajes de invierno.

Sobre las molestias del uruguayo, el técnico italiano explicó que la lesión “se localiza en una zona diferente a la anterior”, descartando por el momento que se trate de una recaída de sus molestias de rodilla.

“Su lesión de hoy se localiza en una zona diferente a la anterior. Se someterá a un examen médico exhaustivo y esperamos que sea leve”, explicó el italiano.

Pero en la conferencia de prensa también debió responder sobre el futuro del artiguense que es criticado por su continuidad de lesiones, así como por sus actuaciones desde su llegada: “Aún falta un mes para que se abra el mercado de fichajes. Su participación en el partido de hoy fue muy buena hasta que se sintió”.

Consultado sobre el momento del equipo, el técnico se mostró satisfecho tras alcanzar 13 victorias consecutivas, una racha inédita para el club bajo su conducción: “Es gracias a los jugadores”.

