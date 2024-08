Siguen los homenajes para Juan Izquierdo en Brasil y también se sumó la selección peruana

Los equipos brasileños continúan homenajeando a Juan Izquierdo en sus respectivos partidos de Copa Do Brasil y el duelo entre Vasco Da Gama y Athletico Paranense no fue la excepción.

Ambos equipos mostraron su respeto hacia el zaguero tricolor fallecido el martes con distintas acciones previo al partido.

Athletico Paranaense, donde actúan los uruguayos Agustín Canobbio y Gonzalo Mastriani, salió a la cancha con una remera con la cara del jugador y la sigla “QEPD” (Que en paz descanse).

Otro que vivió un momento muy emotivo fue José Luis Rodríguez, jugador del Vasco Da Gama, que tuvo el apellido de su excompañero en los tricolores en la espalda y además mostró una camiseta de su actual club que rezaba: “Fuerza familia Izquierdo. Q.E.P.D. Juan”.

Además, previo al inicio del cotejo en el São Januário, se realizó un minuto de silencio respetado por ambas hinchadas y que terminó con una gran ovación.

