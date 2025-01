Serie Río de la Plata: Pulga Rodríguez anotó desde el círculo y se suspendió un partido

Fútbol Internacional

Dos partidos estaban previstos para la noche del martes en el Campus de Maldonado, en el marco de la Serie Río de la Plata, pero el de segunda hora no se jugó porque Independiente, que debía enfrentar a Olimpia, no pudo partir desde Buenos Aires. El club dio cuenta de una “falla técnica detectada en uno de los aviones contratados por la organización”, y no viajó.

El partido que sí se jugó terminó en victoria de Universidad Católica de Chile por 3-2 sobre Atlético Tucumán, que empezó ganando temprano con un gran remate de Luis Rodríguez a los 6’. El Pulga, a sus 40 años, vio adelantado al arquero Vicente Bernedo y abrió la cuenta con su certero disparo desde el círculo central.

Jader empató para el conjunto chileno a los 30’ y el argentino Fernando Zampedri hizo los otros goles, a los 44’ con una exquisita definición por arriba del arquero uruguayo Juan Ignacio González, y a los 52’ de contragolpe. A los 82’ descontó Marcelo Estigarribia para el elenco argentino.

Atlético Tucumán contó con González todo el partido en el arco, con Matías de los Santos los primeros 78 minutos en la zaga y con el extremo Franco Nicola durante el primer tiempo.

Hoy habrá tres partidos por la Serie Río de la Plata, todos por VTV Plus y Disney +. A las 18 horas jugarán Argentinos Juniors y Juventud de Las Piedras, a las 20 lo harán Colo Colo y Huracán en el Franzini, y a las 22 Defensor Sporting recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata.

