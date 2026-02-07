Serie A: Napoli, con Mathías Olivera, ganó agónicamente y sueña. Hubo más actividad

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El zaguero italiano Alessandro Buongiorno cometió este sábado dos nuevos errores, en una temporada ya marcada por sus fallos, que a punto estuvieron de condenar al Napoli en una visita al Genoa (2-3), saldada con una victoria agónica, decidida por un penal en el 90’+4 que transformó el danés Rasmus Hojlund cuando su equipo estaba, además, en inferioridad numérica.

Falto claramente de confianza, Buongiorno fue el claro culpable de los dos tantos que encajó el conjunto napolitano y que hicieron rozar el desastre en Marassi. Si no llega a ser por Antonio Vergara y Hojlund, en el último minuto, hubiera sido el señalado por alejar definitivamente al Napoli del Scudetto.

El primero de sus episodios, además, en el minuto dos de partido. Intentó ceder un balón a Meret y su pase, lejos de ser preciso, se quedó muy corto. Vitinha lo interceptó y el arquero acabó cometiendo penal para evitar el tanto. Desde los once metros, Malinovsky castigó sin piedad para aprovechar el primer regalo del central italiano.

El Napoli, pese a todo, consiguió reponerse. Todo gracias a un Scott McTominay de nuevo estelar. En dos minutos, remontó el partido él solo. Primero con un disparo desde fuera del área que Bijlow atajó, dejando un rechace que Hojlund intuyó para empatar con el arco vacío.

Y apenas dos minutos después, en el 22’, con otro zapatazo que esta vez sí que fue directamente dentro. Potente y escorado para evitar la parada del meta de los de Daniele de Rossi. Remontó el duelo el escocés, que encima aguantó la primera mitad sobre el campo pese a estar claramente lesionado, mirando constantemente al banco mientras se tocaba la parte de atrás de su muslo derecho.

Napoli tenía el partido controlado hasta que Buongiorno volvió a saltar a escena. Fallo clamoroso para controlar una pelota siendo último hombre en el centro del campo. Colombo no lo desaprovechó para batir a Meret y colocar el empate a falta de media hora para el final.

Pudo ser fatal el destino del equipo visitante porque Juan Jesús vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado con todavía 15 minutos de juego. El sacrificado para equilibrar el duelo fue Giovane, que apenas llevaba 20 minutos en el campo.

El Genoa se creció, fue en busca de una victoria que acarició y que por momentos sintió suya. Pero si algo tiene el Napoli de Conte es que nunca deja de pelear.

Y con todo en contra, en una segunda jugada tras un saque de esquina, Antonio Vergara fintó a Cornet, que pisó al napolitano para, VAR mediante, cometer el penal que Hojlund transformó con dudas, rozando el fallo con la estirada de Bijlow, pero que mantiene al Napoli en la tercera plaza, a seis puntos del líder y todavía sin rendirse en la pelea por el título.

Con este resultado, Napoli, que contó con la presencia de Mathías Olivera desde los 77 minutos, se mantiene tercero en la Serie A con 49 puntos, uno menos que Milan y a seis de Inter, pero ambos deben un partido.

El otro encuentro disputado este sábado enfrentó a Fiorentina y Torino, que tuvo en el banco de suplentes al arquero uruguayo Franco Israel. Los visitantes rescataron un empate 2-2 de forma agónica.

Cesare Casadei abrió el marcador para Torino a los 26’, pero la Viola remontó con los tantos de Manor Solomon a los 51’, y de Maoise Kean a los 57’. Hasta que, a los 90’+4, lo igualó el chileno Guillermo Maripán.

De esta manera, Fiorentina sigue en zona de descenso, ocupando el 18° puesto con 18 puntos, los mismos que Lecce, que marca la salvación y juega este domingo. Torino, en tanto, está 13° con 27 unidades.

CHILE PRESENTE: Guillermo Maripán ganó en las alturas y marcó el 2-2 agónico de Torino vs. Fiorentina.



?? Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Fk6lSC0lQr — SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy