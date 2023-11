Sergio Agüero anunció que Lionel Messi será copropietario de su equipo de esports

Curiosidades

Sergio Kun Agüero informó que Lionel Messi será copropietario de su equipo de esports, a través de un divertido video que publicaron a través de las redes sociales del club.

A modo de introducción, el exfutbolista comenzó contando: “Hola a todos, a los fanáticos de KRÜ y a todos los fanáticos de los esports en general. Este mensaje es importante para toda la comunidad, independientemente de la camiseta. Seguro ya escucharon rumores, por eso decidí hacer este video para aclarar un par de cositas. Son emociones muy raras, por un lado, KRÜ cumple un año y eso, obviamente, me pone muy feliz, pero, con cada año que pasa, las cosas se ponen más desafiantes”.

Agüero continuó comentario previo a dar la noticia: “Hoy me toca dar una noticia importante. Me acuerdo cuando empezó todo. No sabíamos muy bien qué iba a pasar, pero tampoco imaginábamos que iba a suceder de todo. Comenzamos con muchas ganas y muchos equipos, jugando al FIFA, valorant, valorant femenino, league of legends, rocket league y siempre se vienen más. Gracias a nuestros sponsors, pusimos todo lo que había que poner, ladrillo por ladrillo, camiseta por camiseta y eventos con amigos de la casa”.

Y agregó, antes de dar el batacazo: “Abrimos un club dedicado a los que viven esta pasión, en el que siempre hay una excusa para juntarse y se forman amigos que quedan para toda la vida. En contenido, siempre subimos la vara, y ni hablar en valorant, en el que contagiamos esta pasión a más nacionalidades. A todos los que acompañaron el contenido hasta hoy, gracias”

Por último, el Kun bromeó con su salida del equipo, pero terminó reconociendo: “Qué locura estos tres años de lo que se vivió en KRÜ. Terrible, pero más terrible es lo que tengo que contarles. Hasta acá llegué, tengo que decirles que ya no soy dueño de KRÜ”, dijo, de manera irónica, y, luego de tomar agua, reveló: “¿Por qué no soy dueño de KRÜ? Porque ahora somos dos”. Tras el anuncio, aparece un video de Messi, quien, con auriculares y una computadora, concluyó previo a recibir su bienvenida: “Bueno, ojo”.

