Fútbol uruguayo

Selección local de Uruguay enfrentará el 12 de octubre a Universidad Católica en Santiago

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La selección uruguaya del medio local volverá a ver actividad al confirmarse el duelo del próximo 12 de octubre donde viajará a Chile para enfrentar a Universidad Católica.

Los cruzados jugarán este duelo en el marco de la inauguración del Claro Arena, nombre del estadio que inauguraron sobre finales de agosto, luego de tres años en proceso de construcción.

Este será el primer duelo a nivel internacional del mismo y se optó por jugar ante el combinado charrúa que estará compuesto principalmente por jugadores de la Segunda División Profesional (ascenso), más alguno de primera división que decidan ceder los equipos.

?????????????????? ??????????Í?? ?????????????????????????? ?????



Este domingo 12 de octubre realizaremos un partido especial de inauguración de nuestro Claro Arena ???



? #LosCruzados enfrentaremos a la Selección local de Uruguay @AUFOficial ????



Pronto más detalles ?? pic.twitter.com/1qV69wRmmL — Universidad Católica (@Cruzados) September 25, 2025

La idea es no afectar el desarrollo del torneo Clausura en ningún aspecto ya que se mantendrá la actividad en el mencionado fin de semana.

Este sería el cuarto partido de la selección local cuyo debut, en mayo de 2024, fue ante Costa Rica de visita en San José uy con empate sin goles.

Luego compitió en setiembre de ese año ante Guatemala en Estados Unidos igualando 1-1 con tanto anotado por Lucas Pino.

El último cotejo fue ante Gremio en diciembre de 2024, choque realizado en el Paiva Olivera de Rivera, con triunfo 2-1 tras doblete anotado por Bruno Damiani.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy