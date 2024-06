Selección: grandes rendimientos en todas las líneas y goles con el sello de Marcelo Bielsa

Selección

Sergio Rochet: Se mostró muy seguro en los remates que le llegaron, sin dar rebote y siempre bien posicionado.

Nahitan Nández: Se sumó constantemente al ataque y generó mucho peligro llegando por la espalda del lateral izquierdo mexicano. Dio la asistencia para el primer gol con una muy buena visión de la jugada.

José María Giménez: Muy seguro atrás, dominando, sobre todo, en el juego aéreo. No tuvo mayores complicaciones y salió bien jugando desde el fondo. Presionó alto, al punto de que en una jugada lo hizo casi en el área rival.

Mathías Olivera: Volvió a jugar en la zaga y lo volvió a hacer muy bien. Estuvo seguro en los duelos uno contra uno, por arriba y cubriendo al lateral de su lado.

Lucas Olaza: Muy buen rendimiento defensivo. México atacó principalmente por su lado y respondió muy bien en la marca. Además, demostró su buen pie.

Manuel Ugarte: Colaboró mucho en la salida por abajo desde el fondo. Fue clave en los goles al dar ese primer pase que limpió la jugada.

Rodrigo Bentancur: Fue el motor del equipo. Se mostró siempre como opción de pase y demostró la muy buena visión de juego que tiene. Ayudó en la marca y coronó su actuación con un sensacional pase previo a la asistencia del segundo gol que aclaró toda la jugada.

Maximiliano Araújo: En este partido estuvo más volcado hacia el medio y no tanto contra la banda, por lo que estuvo más implicado en la generación del juego. Además, ayudó constantemente a Lucas Olaza, cubriéndolo y permitiendo que suba junto a Brian Rodríguez. Cuando subió con pelota fue muy peligrosa, como en la jugada del tercer gol, en la que asistió.

Facundo Pellistri: Se movió muy bien por todo el frente de ataque, aprovechando los espacios libres que dejó la defensa de México. Muy inteligente en su gol, el primero en la selección, al colocarse en el medio del área, donde no había nadie y dio una opción clara de pase. Además, asistió en el cuarto luego de desmarcarse bien y sacarse de encima al arquero; gran toma de decisiones.

Darwin Núñez: Por algo es uno de los delanteros del momento. Se tiró atrás a ayudar en la mitad de la cancha, ofreció ayudas por afuera y, por si fuera poco, volvió a convertir (en tres oportunidades) con la camiseta de la selección, demostrando su olfato goleador dentro del área.

Brian Rodríguez: Si bien partió desde la banda izquierda, sus mejores jugadas fueron por la derecha, en la que apareció ocasionalmente. Demostró mucha movilidad, se soltó bien y aprovechó las libertades que concedió el rival. Asistió en el segundo gol.

Los que ingresaron

Facundo Torres: A los 68' por Darwin Núñez. Se movió por todo el frente de ataque al no tener una figura de número 9 por varios minutos, pero no pudo gravitar como es normal en él dado que Uruguay no pudo generar demasiado juego.

Sebastián Cáceres: A los 74' por Mathías Olivera. Correcto ingreso; sin complicaciones en defensa y saliendo bien por abajo desde el fondo.

Luciano Rodríguez: A los 83' por Lucas Olaza. Entró muy activo; casi convierte al minuto de pisar el césped y generó faltas.

César Araújo: A los 88' por Rodrigo Bentancur. Ni siquiera tocó la pelota porque hinchas mexicanos invadieron la cancha y el árbitro terminó el partido.

