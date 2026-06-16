Selección: del festejo desaforado de Nacho Alonso al “nos vamos tristes” de los jugadores

Mundial 2026

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La selección uruguaya empató 1-1 este lunes con su par de Arabia Saudita en Miami por la primera fecha del grupo H del Mundial 2026, y tras el partido Manuel Ugarte habló y fue claro: “Merecimos ganar”.

“Nos quedamos con el segundo tiempo. El golero de ellos hizo un gran partido y creamos situaciones, pero ahora hay que crear más y finalizar mejor. Ahora hay que seguir y tratar de ganar contra Cabo Verde”, añadió en zona mixta.

“Estamos jugando un Mundial y el debut a veces es medio feo. Por suerte cambiamos la imagen en el segundo tiempo y nos quedamos con eso, pero queríamos ganar”, siguió.

Y cerró hablando del remate que tuvo y se estrelló en el palo: “Pensé que era gol. Creo que la tocó el golero. Hubiera estado lindo que entrara”.

El que también habló fue Federico Viñas, que comentó: “Nos vamos tristes, pero hay que quedarse con las buenas sensaciones del segundo tiempo y mejorar los detalles”.

“Jugué un poco más retrasado y tirado a la derecha, pero puedo jugar al lado de un nueve. El arquero de ellos fue la figura del partido. Hoy no pudieron entrar las ocasiones que tuve y ahora hay que mejorar las situaciones que tenga… el grupo está muy complejo y no se puede subestimar a nadie”, expresó.

Rodrigo Aguirre, por su parte, indicó que haber debutado en un Mundial "es un sentimiento inexplicable": “Es un orgullo muy grande por todo lo que es mi pasado”.

“Un primer tiempo bien distinto a lo que fue el segundo, que se vio un equipo que lo intentó hasta el último minuto. No nos vamos contentos, pero con buenas sensaciones. Era el primer partido. Todos queremos ganar y hay nerviosismo del debut”, finalizó.

Pese a que las sensaciones finales fueron de tristeza por el resultado, el gol de Maximiliano Araújo a los 80 minutos se festejó mucho, como lo hizo Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En un video publicado por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se vio cómo el titular de la AUF festejó de manera desaforada el tanto del empate.

“¡Uruguay dejó el alma en la cancha en su estreno! Esto recién empieza. ¡Vamo’ arriba, Uruguay! ¡Vamos, Sudamérica! Sigamos creyendo en grande para que la Copa se quede en casa”, escribió Domínguez.

¡Uruguay dejó el alma en la cancha en su estreno! ????



Esto recién empieza.



¡Vamo’ arriba, Uruguay! ¡Vamos, Sudamérica!



Sigamos Creyendo en Grande para que la Copa se quede en casa ?? pic.twitter.com/yTUgY3LwvL — Alejandro Domínguez (@agdws) June 16, 2026

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