Selección: Valverde, Darwin, Pellistri, Ugarte y Brian revelaron intimidades del plantel

Curiosidades

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este martes la selección uruguaya llevó a cabo un streaming, para las plataformas Youtube y Twitch, en el que participaron Federico Valverde, Darwin Núñez, Manuel Ugarte, Facundo Pellistri y Brian Rodríguez.

Los futbolistas revelaron distintas intimidades del plantel, jugaron a ser presentadores, contaron qué serían si no hubieran sido futbolistas, qué jugador de la selección les gustaría ser y con qué famoso les gustaría hablar, entre otros temas.

A modo de privacidad, Valverde preguntó si utilizaban bidet y tanto Brian como Pellistri manifestaron usar “toallitas de bebé cuando tengo tiempo”.

Con respecto al oficio que ejercerían, en caso de no jugar al fútbol profesionalmente, Darwin mencionó: “Tendría una farmacia. Sería el dueño”. Y Pellistri respondió, a modo de humor: “¿Serías muy rápido atendiendo?”.

“Abogado estaría bueno”, contó Manuel Ugarte, quien posteriormente repitió la profesión elegida por Valverde: “Ser DJ”. “Ingeniero. Haría todos los edificios”, opinó el extremo de Manchester United.

Con relación a qué futbolista del plantel les gustaría ser, Ugarte reconoció: “Sería Valverde o Darwin”, a lo que Fede (Valverde) respondió: “Sí, pero tendrías dos niños”. “Sería Valverde, para jugar en el Real Madrid”, dijo Brian, y Pellistri agregó: “Valverde. Porque es el capitán de la selección”. “Ronald. Es un monstruo. No lo pasa nadie. Es tranquilo y un pan de dios. Ojalá fuera así”, expresó Núñez.

Los jugadores plantearon un juego que consistía en mostrar sus respectivos mensajes recibidos en Instagram y, tras esto, Brian Rodríguez mencionó, entre risas: “Se me fue el internet. ¿Qué hago?”. “Darwin está borrando por todos lados”, dijo el propio Brian, mientras que Pellistri comentó: “No tiene batería”.

Llegando al cierre, revelaron con qué famoso les gustaría mantener una amistad. “Will Smith”, expuso Valverde, lo que conllevó a sus compañeros a mencionar: “Pero habla inglés”, mientras que Fede respondió: “Y qué me importa. Hello, my friend”, bromeó Valverde. “Vos estás soltero, decilo”, molestaron a Ugarte, y, cuando el jugador de Real Madrid planteó cambiar de tema, Pellistri manifestó irónicamente: “¿yo no puedo decir el amigo que quiero?”.

Por último, Pellistri opinó a qué épocas le gustaría volver: “Estaba bueno jugar con tus amigos y ganar”, y Ugarte contestó bromeando: “Pa, metiste casete ahí, mal”. Darwin dijo “A la utu”, mientras que Valverde concluyó, a modo de chiste: “Pero no a estudiar”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy