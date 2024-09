Selección: Uruguay viaja este domingo rumbo a Maturín con tres bajas confirmadas

Selección

La selección uruguaya de fútbol viajará en las primeras horas de la tarde de este domingo rumbo a Maturín donde afrontará el martes desde las 19:00 horas su duelo ante Venezuela por la octava fecha de las Eliminatorias sudamericanas.

Tras empatar de local ante Paraguay en el Centenario el viernes, el plantel celeste viajará a las 14 horas desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco en vuelo charter rumbo a tierras vinotinto, en un trayecto que incluirá una parada técnica en Santa Cruz para arribar a destino a la noche del mismo domingo.

Del plantel original de 25 jugadores, nuestro combinado tendrá tres bajas y una alta pensando en el compromiso de visitante.

Federico Valverde y Nahitan Nández, que fueron amonestados ante los guaraníes deberán cumplir la sanción automática por acumulación de tarjetas por lo cual ya fueron liberados para retornar a sus respectivos equipos.

A eso se sumará la ausencia de Luis Suárez que este viernes jugó su último cotejo defendiendo a la Celeste, poniendo punto final a su carrera con el seleccionado.

El que volverá a estar a la orden de Marcelo Bielsa será el lateral Guillermo Varela, que cumplió la suspensión al estar ausente ante los guaraníes y estará a disposición.

El entrenador argentino al referirse al choque con los venezolanos que vienen de caer 4-0 con Bolivia, no dudó en advertir: “La altura siempre deforma el resultado. No es lo mismo cuando se juega con la desventaja que presupone, si se sufre una derrota abultada como le pasó a Venezuela. No siempre refleja las diferencias entre los dos equipos”.

“No sabría decir que efecto puede tener el partido que se jugó allá en el rendimiento de su plantel para el próximo martes”, cerró.

