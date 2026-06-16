Mundial 2026

Selección: Sanabria “con calentura” porque “eran tres puntos que nos teníamos que llevar”

Por José Luis Calvete

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Desde Miami

Juan Manuel Sanabria fue uno de los jugadores destacados de Uruguay en el empate 1-1 con Arabia Saudita por la primera fecha del grupo H del Mundial 2026, pese a haber ingresado en el entretiempo.

El lateral izquierdo del Real Salt Lake aseguró que debutar en una Copa del Mundo “es el sueño de todo niño uruguayo”, pero, igualmente, no se fue feliz: “Intenté disfrutarlo lo más que pude, pero lástima el resultado”.

Quedó “con calentura porque no logramos el resultado”: “Eran tres puntos que nos teníamos que llevar nosotros. Teníamos las armas para ganarlo”.

En el segundo tiempo “nos paramos más arriba, sobre todo los laterales; ellos se hundieron un poco y pudimos jugar más cerca del área”, analizó.

A la hora de ingresar, Marcelo Bielsa le pidió “intensidad” y “hacer el ida y vuelta por la banda” que lo “caracteriza”. Con Maximiliano Araújo primero y con Brian Rodríguez después pudo “hacer buenos circuitos, a veces por fuera y a veces por dentro”.

Por último, les dejó un mensaje a los uruguayos que estuvieron en el Hard Rock Stadium de Miami: “Agradecerles porque estaba lleno el estadio, se sintió que éramos locales”.

Por José Luis Calvete

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